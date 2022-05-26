Bioshock The Collection sistem gereksinimleri neler? Bioshock The Collection kaç GB? - Haberler

Bioshock The Collection sistem gereksinimleri neler? Bioshock The Collection kaç GB?
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Bioshock The Collection serisinin Epic Games Store'da ücretsiz olmasının ardından oyuncular tarafından sistem gereksinimleri ve kaç GB olduğu aratılmaktadır. 2K'nın geliştiriciliğini ve yayıncılığını üstlendiği popüler FPS, zengin hikaye oyunu Bioshock The Collection sistem gereksinimleri neler? Bioshock The Collection kaç GB?
BioShock, daha önce hiç görmediğiniz silahlar ve taktiklerle donatılmış olan, bugüne kadar oynadıklarınızdan oldukça farklı bir nişancı oyunudur. Basit tabancalardan bomba atarlara ve kimyasal fırlatıcılara kadar eksiksiz bir cephaneliğe sahip olacak, ama aynı zamanda DNA'nızı değiştirmeye zorlanarak çok daha ölümcül bir silah... Peki, Bioshock The Collection sistem gereksinimleri neler? Bioshock The Collection kaç GB?
BioShock, daha önce hiç görmediğiniz silahlar ve taktiklerle donatılmış olan, bugüne kadar oynadıklarınızdan oldukça farklı bir nişancı oyunudur. Basit tabancalardan bomba atarlara ve kimyasal fırlatıcılara kadar eksiksiz bir cephaneliğe sahip olacak, ama aynı zamanda DNA'nızı değiştirmeye zorlanarak çok daha ölümcül bir silah yaratacaksınız: kendinizi.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz veya AMD Athlon X2 2.7 GHZ
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon HD 7770 veya NVIDIA GeForce GTX 670
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 3GHz Quad-Core
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: 2GB ATI Radeon HD 7970 veyaNVIDIA GeForce GTX 770
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 25 GB kullanılabilir alan
Bioshock Remasted'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.