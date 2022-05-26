Bioshock The Collection sistem gereksinimleri neler? Bioshock The Collection kaç GB? - Haberler

BioShock, daha önce hiç görmediğiniz silahlar ve taktiklerle donatılmış olan, bugüne kadar oynadıklarınızdan oldukça farklı bir nişancı oyunudur. Basit tabancalardan bomba atarlara ve kimyasal fırlatıcılara kadar eksiksiz bir cephaneliğe sahip olacak, ama aynı zamanda DNA'nızı değiştirmeye zorlanarak çok daha ölümcül bir silah... Peki, Bioshock The Collection sistem gereksinimleri neler? Bioshock The Collection kaç GB?

BIOSHOCK REMASTERED KONUSU

BioShock, daha önce hiç görmediğiniz silahlar ve taktiklerle donatılmış olan, bugüne kadar oynadıklarınızdan oldukça farklı bir nişancı oyunudur. Basit tabancalardan bomba atarlara ve kimyasal fırlatıcılara kadar eksiksiz bir cephaneliğe sahip olacak, ama aynı zamanda DNA'nızı değiştirmeye zorlanarak çok daha ölümcül bir silah yaratacaksınız: kendinizi.

Bioshock Remastered Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel E6750 Core 2 Duo 2.66 GHz veya AMD Athlon X2 2.7 GHZ

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB AMD Radeon HD 7770 veya NVIDIA GeForce GTX 670

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Bioshock Remastered Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: 3GHz Quad-Core

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2GB ATI Radeon HD 7970 veyaNVIDIA GeForce GTX 770

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

Bioshock Remastered kaç GB?

Bioshock Remasted'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.