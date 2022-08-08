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BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta?

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BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta?

Valorant Champions Tour 2022'de gruplardan çıkamayan BBL Esports, şansını VCT 2022: EMEA Last Chance Qualifier'da (LCQ) arayacak. VCT: EMEA LCQ'de Team Liquid ile eşleşen BBL Esports'un maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? Detayları haberimizde…

Bbl Esports'un Team Liquid ile olan Valorant Champions Tour 2022 EMEA LCQ maçını izlemek isteyen hayranlar BBL maçının ne zaman olduğunu ve saat kaçta olduğunu araştırıyor. Peki, BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçta? İşte detaylar…

BBL Esports'un Team Liquid ile olan VALORANT Champions Tour 2022: EMEA Last Chance Qualifier maçı 8 Ağustos Pazartesi günü saat 17.00'da Twitch ve YouTube'dan canlı olarak yayınlanacak.

BBL maçı ne zaman? BBL maçı saat kaçtaVCT: EMEA Last Chance

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BBL (BigBossLayf) Esports, şu anda İstanbul, Türkiye'de bulunan ve Temmuz 2020'de Ferit "wtcN" Karakaya, Kemalcan "Kendine Müzisyen" Parlak, Şükrü "Uthenera" Şentürk ve Okan "Oidemirel" Demirel tarafından kurulan bir Türk profesyonel espor organizasyonudur.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Espor ve Oyun Editörü Haberler.com - Gamegar

BBL Esports Valorant Gamegar Haberler

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