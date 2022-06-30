Bayonetta 3 Çıkış Tarihi Sızdırılmış Olabilir

Nintendo Switch'in en çok beklenen oyunlarından birisi olan Bayonetta 3 için sızıntılar mevcut. Ortaya atılan iddialara göre oyun 28 Ekim'de çıkış yapacak.

Bayonetta oyun tarihinin en bilinen hack and slash serilerinden birisi. İlk oyunu 2009 yılında çıkış yapan seri, ikinci oyunun 2014'te çıkış yapmasının ardından sessizliğe gömülmüştü. Hayranlar yeni bir Bayonetta oyunu için gözlerini Nintendo'ya çevirmiş ve bir süre beklemek durumunda kalmışlardı. 2017 yılında The Game Awards ödül töreninde Bayonetta 3 duyurulmuş ve bu bekleyiş bozulmuştu. 4 sene sonra Nintendo bu defa da karşımıza bir oynanış videosuyla çıkmış ve videonun sonunda gösterdiği 2022 yazısıyla oyuncuları heyecanlandırmıştı.

2022'yi yarılamış olsak da Nintendo'dan kesin çıkış tarihi ile ilgili bir açıklamanın gelmeyişi oyuncuların aklındaki soru işaretlerinin artmasına sebep oldu. Hal böyleyken ve hayranlar oyunla ilgili yeni bilgiler için gözlerini etrafa çevirmişken Syluxhunter isimli bir Twitter kullanıcısı oyunun çıkış tarihinin 28 Ekim olduğunu sızdırdı. Syluxhunter ayrıca daha önce kimi başarılı sızıntılarda bulunmuştu. Nintendo Direct Mini'de gösterilecek içerikleri önceden haber vermek, Mario Kart 8 Deluxe için yayınlanan genişleme paketini ortaya çıkarmak, başka bir Nintendo Direct sunumunun hangi tarihte yapılacağını söylemek ve bazı oyunlara gelen erteleme haberlerini de önceden paylaşmak Syluxhunter bugüne kadar gerçekleştirdiği başarılı sızıntılar arasında.

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Videonun sonunda gözüken 2022 ifadesinden ve Nintendo'nun oyunla ilgili bir erteleme açıklaması yapmamasından dolayı oyuncular Bayonetta 3'ün bu yıl içinde çıkış yapmasını bekliyor. Paylaşılan tarihin cuma gününe denk gelmesi ve video oyunlarının genelde Salı veya Cuma günlerinde piyasaya sürülmesi de bu sızıntıyı güçlendiren etmenlerden. Bununla beraber bunun sadece basit bir sızıntı olduğunu ve yanlış olma ihtimalinin de bir hayli yüksek olduğunu unutmamak gerekiyor. Şimdilik gözler kesin bir açıklama yapılması için Nintendo'ya çevrilmiş durumda.

SaveButonu / Gamegar