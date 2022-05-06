BATMAN (Haberler.com) - Batman : Arkham Knight, Rocksteady Studios'un ödüllü Arkham üçlemesini destansı sonuna getiriyor. Yeni Nesil platformlar için özel olarak geliştirilen Batman : Arkham Knight, Rocksteady'nin benzersiz tasarlanmış Batmobile versiyonunu sunuyor. Peki, Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Knight kaç GB? İşte detaylar…

BATMAN ARKHAM KNİGHT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Batman Arkham Knight'ı minimum seviyede oynayabilmeniz için i5-720, 6 GB RAM ve Nvidia GTX 660 veya Radeon HD 7870 gerektirmektedir.

Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 7 SP1, Win 8.1

İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz veya AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Batman Arkham Knight Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Win 10

İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.0 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950

Depolama: 55 GB kullanılabilir alan

Batman Arkham Knight Kaç GB?

Batman Arkham Knight'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil cihazınızda 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.

BATMAN ARKHAM KNIGHTS HAKKINDA

Batman™: Arkham Knight, Rocksteady Studios'un ödüllü Arkham üçlemesini destansı bir sonuca ulaştırıyor. Yeni Nesil platformlar için özel olarak geliştirilen Batman: Arkham Knight, Rocksteady'nin Batmobile'ın benzersiz tasarımlı versiyonunu tanıtıyor. Bu efsanevi aracın merakla beklenen ilavesi, Arkham serisinin beğenilen oynanışı ile birleştiğinde, oyunculara sokaklarda yırtılıp Gotham City'nin tamamının silueti boyunca yükselirken nihai ve eksiksiz Batman deneyimini sunuyor. Bu patlayıcı finalde Batman, korumaya yemin ettiği şehre karşı nihai tehditle karşı karşıya kalır, çünkü Korkuluk, Gotham'ın süper suçlularını birleştirmek ve Batman'i sonsuza dek yok etmek için geri döner.