Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Knight Kaç GB?
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Warner Bros.'un yayıncılığını üstlendiği açık dünya süper kahraman oyunu Batman Arkham Knight'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Rocksteady Studios'un geliştirdiği aksiyon oyunu Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Knight kaç GB? Detayları haberimizde…
BATMAN (Haberler.com) - Batman : Arkham Knight, Rocksteady Studios'un ödüllü Arkham üçlemesini destansı sonuna getiriyor. Yeni Nesil platformlar için özel olarak geliştirilen Batman : Arkham Knight, Rocksteady'nin benzersiz tasarlanmış Batmobile versiyonunu sunuyor. Peki, Batman Arkham Knight sistem gereksinimleri neler? Batman Arkham Knight kaç GB? İşte detaylar…
Batman Arkham Knight'ı minimum seviyede oynayabilmeniz için i5-720, 6 GB RAM ve Nvidia GTX 660 veya Radeon HD 7870 gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Win 7 SP1, Win 8.1
- İşlemci: Intel Core i5-750, 2.67 GHz veya AMD Phenom II X4 965, 3.4 GHz
- Bellek: 6 GB RAM
- Ekran Kartı: Graphics: NVIDIA GeForce GTX 660 veya AMD Radeon HD 7870
- Depolama: 45 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Win 10
- İşlemci: Intel Core i7-3770, 3.4 GHz veya AMD FX-8350, 4.0 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 veya AMD Radeon HD 7950
- Depolama: 55 GB kullanılabilir alan
Batman Arkham Knight'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dâhil cihazınızda 45 GB boş depolama alanı gerekmektedir.
Batman™: Arkham Knight, Rocksteady Studios'un ödüllü Arkham üçlemesini destansı bir sonuca ulaştırıyor. Yeni Nesil platformlar için özel olarak geliştirilen Batman: Arkham Knight, Rocksteady'nin Batmobile'ın benzersiz tasarımlı versiyonunu tanıtıyor. Bu efsanevi aracın merakla beklenen ilavesi, Arkham serisinin beğenilen oynanışı ile birleştiğinde, oyunculara sokaklarda yırtılıp Gotham City'nin tamamının silueti boyunca yükselirken nihai ve eksiksiz Batman deneyimini sunuyor. Bu patlayıcı finalde Batman, korumaya yemin ettiği şehre karşı nihai tehditle karşı karşıya kalır, çünkü Korkuluk, Gotham'ın süper suçlularını birleştirmek ve Batman'i sonsuza dek yok etmek için geri döner.