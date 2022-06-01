Assassin's Creed Origins yeni nesil konsollara yeni bir özellik ile çıkıyor - Haberler

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Assassin's Creed Origins yeni nesil konsollara yeni bir özellik ile çıkıyor

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Assassin's Creed Origins yeni nesil konsollara yeni bir özellik ile çıkıyor

Ubisoft'un Mısır'da geçen popüler suikastçı oyunu Assassin's Creed Origins'in 2 Haziran'da PlayStation 5 ve Xbox Series X|S için 60 FPS ile çıkacağı açıklandı.

Yayıncı, Microsoft'un Xbox Game Pass için bir sonraki sürüm turunu açıklamasından sonra haberler doğrulandı. Origins, 7 Haziran'da Game Pass'in bir parçası olacak, ancak oyunun tadını daha yumuşak bir kare hızından çıkarmadan önce çok daha fazla beklememize gerek yok gibi görünüyor.

AC ORIGINS YENİ NESİL KONSOLLARA 60 FPS İLE ÇIKACAK

Assassin's Creed'in Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Şimdi Mısır rüzgarları çağırıyor...." dedi ve "Assassin's Creed Origins'i 60FPS'de yaşayın - 2 Haziran'da PS5 ve Xbox Series konsolları için mevcut." sözlerine yer vererek oyunun yeni nesil konsollara 60 FPS ile çıkacağını bildirdi.

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ASSASSIN'S CREED ORIGINS KONUSU

Antik Mısır'dayız. Görkemli olduğu kadar entrikalarla dolu bir çağı kapatacak müthiş bir iktidar savaşı yaşanıyor. Suikastçı Kardeşlik Örgütünün köklerine yapacağın bu yolculukta karanlıkta kalmış sırları ve unutulmuş efsaneleri gün yüzüne çıkaracaksın.

Assassin's Creed Origins yeni nesil konsollara yeni bir özellik ile çıkıyor

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Assassin's Creed xbox series x PlayStation 5 Ubisoft Gamegar Haberler

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