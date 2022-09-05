Assassin's Creed Mirage kesinlik kazandı – 10 Eylül'de duyurulacak

Ortaya çıkan sızıntılardan sonra Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın serinin bir sonraki oyunu olacağını onayladı. Pek ayrıntı olmasa da oyunda, Assassin's Creed Valhalla'dan tanıdığımız Basim'in Bağdat'taki gençliğini oynayacağız. İddialara göre proje, aslında bir Valhalla genişletme paketi olarak planlansa da sonra Ubisoft tam bir oyun yapmaya karar vermiş.

Ortaya çıkan sızıntılardan sonra Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın serinin bir sonraki oyunu olacağını onayladı.

Pek ayrıntı olmasa da oyunda, Assassin's Creed Valhalla'dan tanıdığımız Basim'in Bağdat'taki gençliğini oynayacağız.

İddialara göre proje, aslında bir Valhalla genişletme paketi olarak planlansa da sonra Ubisoft tam bir oyun yapmaya karar vermiş. Bu yüzden de haritanın pek büyük olmayacağı söyleniyor. Assassin's Creed Mirage için en şaşırtan detay, yapımcıların son 3 Assassin's Creed oyununda kullandığı RPG elementlerini çıkarmış olması. Yani oyun, parkur ve gizliliği daha çok ön plana çıkarmaya çalışacak.