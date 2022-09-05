Assassin's Creed Mirage kesinlik kazandı – 10 Eylül'de duyurulacak
Gamegar Haberleri
Ortaya çıkan sızıntılardan sonra Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın serinin bir sonraki oyunu olacağını onayladı. Pek ayrıntı olmasa da oyunda, Assassin's Creed Valhalla'dan tanıdığımız Basim'in Bağdat'taki gençliğini oynayacağız. İddialara göre proje, aslında bir Valhalla genişletme paketi olarak planlansa da sonra Ubisoft tam bir oyun yapmaya karar vermiş.
Ortaya çıkan sızıntılardan sonra Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'ın serinin bir sonraki oyunu olacağını onayladı.
Pek ayrıntı olmasa da oyunda, Assassin's Creed Valhalla'dan tanıdığımız Basim'in Bağdat'taki gençliğini oynayacağız.
İddialara göre proje, aslında bir Valhalla genişletme paketi olarak planlansa da sonra Ubisoft tam bir oyun yapmaya karar vermiş. Bu yüzden de haritanın pek büyük olmayacağı söyleniyor. Assassin's Creed Mirage için en şaşırtan detay, yapımcıların son 3 Assassin's Creed oyununda kullandığı RPG elementlerini çıkarmış olması. Yani oyun, parkur ve gizliliği daha çok ön plana çıkarmaya çalışacak.
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınızSöylentiler, Ubisoft'un ayrıca Japonya veya Orta Amerika'da geçeceği söylenen Assassin's Creed Infinity ve Assassin's Creed 1 Remake'i üzerinde çalıştığı yönünde. Ancak her ikisiyle de alakalı kesin bir şey bulunmuyor.
Oyunun 2023 baharında çıkması tahmin ediliyor ancak resmi duyuru ve daha çok ayrıntı için 10 Eylül'de yapılacak olan Ubisoft Forward canlı yayınını beklememiz gerekiyor.