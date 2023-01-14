Assassin's Creed Mirage, geleneksel bir oynanış sunacak

Ubisoft'un yabancı basına verdiği bir röportajda Assassin's Creed Mirage'e geleneksel bir yapıda geliştirildiği ve 2017'den beri şirketin amiral gemisi serisinde bulunan daha derin RPG ve açık dünya unsurlarının yer alacağını bildirdi.

2007'de orijinal Assassin's Creed ile başlayan popüler seri, birden fazla ortam, karakter, oyun tarzı ve mekanikten geçiren bazı büyük evrimlerden geçti. Tüm bu evrimlerin ardından Ubisoft, Assassin's Creed Mirage'in geleneksel olacağı yönünde açıklamalarda bulundu.

ASSASSIN'S CREED MIRAGE, GELENEKSEL OYNANIŞA DÖNECEK

Ubisoft'un yaptığı röportajda, Kreatif Direktör Stephane Boudon, Mirage'in daha samimi bir rolde olacağını açıkladı. Bu stratejiyi benimsemenin ana nedeni ise büyük, açık dünyalara ve daha fazla RPG unsurlarına dayanan son oyunlara karşı yapılan eleştirilerdir.

"Mirage'ın yaratılması birkaç faktörün birleşimiydi. Tabii ki, ilk sebep topluluğumuzdan geldi. Origins, Odyssey, Valhalla, güçlü bir fantezide destansı bir yolculuk vaat eden harika oyunlardır. Menzilleri, hepsi RPG mekaniği içerdiğinden bu hırsları karşılamak için kalibre edildi. Ancak hayranlarımız arasında, ilk AC'lerin ana sütunları etrafında daha samimi bir ölçekte odaklanan karakter odaklı bir hikaye arzusu görmeye başladık. Bu aynı zamanda biz geliştiricilerde de yankı uyandırıyor, bu yüzden projenin başlangıç noktası oldu. "