Armored Core 6 Dark Souls Oyunlarına Benzemeyecek

Armored Core 6, Dark Souls ve diğer FromSoftware oyunlarına benzemeyecek. Yönetmen Miyazaki ve Yamamura serinin yeni oyunu hakkında konuştu.

Armored Core 6 Dark Souls ve diğer FromSoftware oyunlarına benzemeyecek. Yönetmen Hidetaka Miyazaki ve Masaru Yamamura, Armored Core serisinin yeni oyunu hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen The Game Awards 2022 sırasında FromSoftware yeni oyunları Armored Core 6'nın fragmanını yayınladı. Oyun dünyası ise FromSoftware'in en son 2012'de çıkış yapan Armored Core serisinin Soulsborne oyunları ile benzerlik göstereceğini tahmin ediyordu. Fakat stüdyonun önde gelen isimleri Hidetaka Miyazaki ve Masaru Yamamura IGN'e verdikleri röportajda bunun doğru olmadığının altını çizdi.

Armored Core 6 yönetmenlerinden Hidetaka Miyazaki FromSoftware hayranlarının gayet aşina olduğu bir isim. Kendisi stüdyonun başı ve en büyük hitlerinin de baş yönetmeni olarak tanınıyor. Yamamura ise FromSoftware imzalı dev yapımlarda kritik roller üstlendi. İlk Dark Souls oyununun yapımında en az Miyazaki kadar parmağı olan Masamura, daha önce Sekiro: Shadows Die Twice'da Baş Tasarımcı olarak görev aldı.

Kendisi bu kez Armored Core 6'da ana yönetmenlik görevini üstlenecek. Miyazaki Armored Core 6 üstünde ilk çalışılmaya başlandığında yönetmenliği üstlenmişti. Ancak geliştirme sürecinin sonraki aşamalarında Yamamura yönetmenliği devraldı.

Armored Core 6 Sızıntıları Ortaya Çıktı

Yeni Armored Core oyununun Souls-like türüne daha yakın olacağı teorisi uzun zamandır konuşulan bir konu. Ancak bu teorinin temellerini geçen sene Red Liquorice adında bir kullanıcıdan gelen sızıntılar oluşturdu.

Bu kullanıcı yeni Armored Core oyununa ait görüntülere şahit olduğunu ve oyunun "Soulsvari" mekaniklerinin olduğunu iddia etti. Kullanıcı oyunda kontrol edilen beyaz mecha ünitesinin bir "enerji ya da lazer kılıcı" ile dövüştüğünü ve bunun Souls oyunlarını çağrıştırdığını da belirtti..

Armored Core 6 The Game Awards 2022'de gözler önüne sürüldüğünden beri bu sızıntı en çok konuşulan konulardan biri oldu. Eski Armored Core hayranları Souls-like mekaniklerin oyuna yakışmayacağını düşünürken bazıları da Souls-like elementlerinin yakışacağını düşünüyor. Fakat yönetmenler verdikleri demeçte yeni oyunun benzer dokunuşlar taşısa da Soulsborne oyunlarından farklı bir formülü benimseyeceğini belirtti.

Hidetaka Miyazaki ve Masaru Yamamura'nın Armored Core 6 Röportajı

IGN ile yaptıkları bir röportajda Miyazaki ve Yamamura oyunun Souls-like elementlerine yakın olmayacağını açıkladı. Souls serisi FromSoftware'ın ismini oyun sektörüne kazımasını sağlayan seri olsa da Armored Core serisi farklı oynanış formüllerine sahip. Yönetmenler de Souls serisiyle inanılmaz bir başarı yakalamış olsa da Armored Core serisinin kendi imzasını taşımasını hedefliyor.

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Armored Core 6, serinin eski oyunlarını özel yapan ve önemli noktalarından biri olan özelleştirme özgürlüğü ve bu üç boyutlu manevra özelliklerine odaklanacak. Oyunun arkasındaki isimler serisi özel kılan bu iki önemli unsurun yeni oyunda modern bir bakış açısıyla yenileneceğini dile getirdi. Serinin 10 yıl sonra gelen yeni üyesi Souls oyunlarının aksine görev tabanlı bir oynanışa sahip olacak.

Oyuncular dev mechaların yönetimini üstlenirken yakın ve uzak menzili harmanlayan yoğun bir aksiyon sistemini kullanacak. Yönetmenlerin de bahsettiği gibi oyunun en büyük odaklarından biri mecha özelleştirmede yatıyor. Bu bağlamda oyuncular mobilizasyon seviyesi yüksek mechalar oluşturabileceği gibi daha ağır hareket eden ve paralel olarak daha fazla hasar veren mechalar da inşa edebilecek.

Sonuç olarak oyun dünyasını FromSoftware'ın alıştığımız formüllerinden daha farklı bir yapım bekliyor. Saygın stüdyo 10 yıl sonra devam edeceği mecha-aksiyon serisini farklı oynanış elementleriyle süsleyecek. Armored Core 6: Fires of Rubicon 2023 yılında çıkış yapacak.