Arma Reforger sistem gereksinimleri neler? Arma Reforger kaç GB? - Haberler

Yeni oyun motoru Enfusion ile geliştirilen Arma Refoger, otantik bir Soğuk Savaş ortamında 51 km2'lik inanılmaz ada arazisinde üstünlük için savaşmanıza veya Game Master küratörlük moduyla gerçek zamanlı olarak benzersiz senaryolar oluşturmanıza olanak tanır. Her şeyi başlatan hit oyunun savaş odaklı mikro durumu Everon'a dönün, Arma: Cold War Assault. Peki, Arma Reforger sistem gereksinimleri neler? Arma Reforger kaç GB? Detayları haberimizde…

Arma Reforger, Arma 4'e doğru atılan ilk adımdır ve gelecek için çok yönlü, yaratıcı, tamamen değiştirilebilir bir platformdur ve gelecek oyunlar için bir bakış sunar.

ARMA REFORGER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER

Arma Reforger'ı en düşük grafiklerde oynayabilmeniz için i5 4460 veya AMD FX 4300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartı gerekmektedir.

Arma Reforger Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 veya benzeri AMD ekran kart

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Arma Reforger Önerlen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Intel Core i7-6700 veya eşit AMD işlemci

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya eşit AMD ekran kartı

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Arma Reforger Kaç GB?

Arma Reforger'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB depolama alanı gerekmektedir.