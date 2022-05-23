Arma Reforger sistem gereksinimleri neler? Arma Reforger kaç GB? - Haberler

Arma Reforger sistem gereksinimleri neler? Arma Reforger kaç GB?
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Bohemia Interactive'in erken erişim ile piyasaya sürdüğü yeni Arma oyunu Arma Reforger'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Popüler aksiyon askeri simülasyon serisi Arma'nın yeni oyunu Arma Reforger'ın sistem gereksinimleri neler? Arma Reforger kaç GB? Detayları haberimizde…
Yeni oyun motoru Enfusion ile geliştirilen Arma Refoger, otantik bir Soğuk Savaş ortamında 51 km2'lik inanılmaz ada arazisinde üstünlük için savaşmanıza veya Game Master küratörlük moduyla gerçek zamanlı olarak benzersiz senaryolar oluşturmanıza olanak tanır. Her şeyi başlatan hit oyunun savaş odaklı mikro durumu Everon'a dönün, Arma: Cold War Assault. Peki, Arma Reforger sistem gereksinimleri neler? Arma Reforger kaç GB? Detayları haberimizde…
Arma Reforger, Arma 4'e doğru atılan ilk adımdır ve gelecek için çok yönlü, yaratıcı, tamamen değiştirilebilir bir platformdur ve gelecek oyunlar için bir bakış sunar.
Arma Reforger'ı en düşük grafiklerde oynayabilmeniz için i5 4460 veya AMD FX 4300 işlemci, 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 1650 ekran kartı gerekmektedir.
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i5-4460 veya AMD FX-4300
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1650 veya benzeri AMD ekran kart
- Depolama: 15 GB kullanılabilir alan
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- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Intel Core i7-6700 veya eşit AMD işlemci
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti veya eşit AMD ekran kartı
- Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Arma Reforger'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 15 GB depolama alanı gerekmektedir.