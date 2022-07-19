Apple Arcade aboneliğinden ayrılacak 15 oyun açıklandı

Aylık 35 TL'lik ücretle abonelik hizmeti olan Apple Arcade kütüphanesinden 15 adet oyun çıkarılacak. App Store'da yer alan Apple Arcade sekmesinde yakında abonelikten çıkarılacak oyunları açıkladı.

Apple'ın Mart 2019 tarihinde iOS, iPadOS, tvOS ve macOS cihazları için abonelik sistemiyle çalışan video oyun hizmetini duyurdu ve 19 Eylül 2019 tarihinde ise lansmanını yaptı. Her ay yeni oyunlar Apple Arcade kütüphanesine eklenirken diğer yandan ise ayrılacak oyunlar açıklandı.

APPLE ARCADE'DEN AYRILACAK 15 OYUN