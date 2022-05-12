Mobil battle royale oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Electronic Arts'ın yayıncılığını yapacağı popüler battle royale oyunu, mobil oyuncular için piyasaya sürülecek. iOS ve Android cihazlara çıkış yapacak Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri neler? Apex Legends Mobile kaç GB? İşte detaylar…

APEX LEGENDS MOBİLE SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Apex Legends Mobile için resmi SSS sayfası aracılığıyla, cihazların oyunu çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri

Apex Legends Mobile Android Sistem Gereksinimleri

Android 8.1

GL 3.0 veya üst düzeylerini açma

3 GB boş alan

En az 3 GB RAM

Ekran boyutu: N/L/XL

Apex Legends Mobile iOS Sistem Gereksinimleri