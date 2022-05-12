Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri neler? Apex Legends Mobile kaç GB?
Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Electronic Arts'ın yayıncılığını üstlenip Respawn Entertainment'ın geliştirdiği Apex Legends Mobile'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından araştırılıyor. Apex Legends Mobile'ın piyasaya sürülmesine az kala oyuncular Apex Legends Mobile sistem gereksinimlerini merak ediyor. Peki, Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri neler? Apex Legends Mobile kaç GB? Detaylar haberimizde…
Mobil battle royale oyunlarına bir yenisi daha ekleniyor. Electronic Arts'ın yayıncılığını yapacağı popüler battle royale oyunu, mobil oyuncular için piyasaya sürülecek. iOS ve Android cihazlara çıkış yapacak Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri neler? Apex Legends Mobile kaç GB? İşte detaylar…
Apex Legends Mobile için resmi SSS sayfası aracılığıyla, cihazların oyunu çalıştırmak için gereken minimum sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte Apex Legends Mobile sistem gereksinimleri
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- Android 8.1
- GL 3.0 veya üst düzeylerini açma
- 3 GB boş alan
- En az 3 GB RAM
- Ekran boyutu: N/L/XL
- iPhone 6S veya üstü
- İşletim sistemi sürümü: 10.0 veya üstü
- İşlemci: A9
- 3 GB boş alan
- En az 2GB RAM