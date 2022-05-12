Apex Legends Mobile çıkış tarihi belli oldu!

Uzunca bir süredir gündemde olan Apex Legends Mobile için beklenen haber sonunda geldi. Geçtiğimiz hafta mayıs ayı içinde çıkacağı açıklanan mobil oyun için tam tarih verildi. İşte Apex Legends Mobile çıkış tarihi.2022'nin ilk çeyreğinde en çok para kazanan mobil oyunlar belli oldu!

APEX LEGENDS MOBILE ÇIKIŞ TARİHİ

APEX LEGENDS MOBILE SISTEM GEREKSİNİMLERİ

Apex Legends Mobile'ın paylaşılan son videosuna göz attığımızda grafiksel anlamda başarılı bir iş çıkartılmış diyebiliriz. Tabii nihai kararın oyuncularda olduğunu da belirtmekte fayda var.

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