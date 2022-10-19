Apex Legends'ın bir sonraki karakteri, oyunun ilk trans kahramanı olarak duyuruldu

Electronic Arts'ın oynaması ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends'ın bir sonraki karakteri Catalyst oldu. Apex Legends'ın YouTube hesabından yayınladığı sinematik fragman ile trans kahramanın geçmişine bir bakış atmamızı sağladı.

Paylaşılan sinematik fragmanın açıklamasında, "Boreas'ın parçalanmış ayının yardıma ihtiyacı var. Ancak Tressa ve arkadaşı, Cleo'yu kurtarmanın en iyi yolu konusunda anlaşamadıklarında, sonuçlar hayatları sonsuza dek değiştirecektir." sözlerine yer verildi.

APEX LEGENDS'IN YENİ KARAKTERİ DUYURULDU

Apex Legends'ın bir sonraki karakteri Tressa Smith, diğer adıyla Catalyst, "ferrofluid üzerinde olağanüstü, neredeyse büyülü bir kontrole" sahip bir trans kadın olan deneyimli bir terraformer ve defansif sihirbazdır.

Catalyst, Apex Legends evreninin kurumsal kötü adamları Hammond Robotics tarafından çıkarılmakta olan, anavatanı Boreas'ın bozuk ayı Celo'nun nasıl kurtarılacağı konusunda arkadaşlar arasındaki anlaşmazlığı detaylandıran yeni bir Outlands hikaye videosu yayınlandı.

Arkadaşı Margo'nun Hammond'u durdurmasına yardım etmeyi kabul eden Catalyst, işlerin hızla kontrolden çıkmasıyla işin sonunda Margo tutuklanırken Hammond Robotics'e yerleştirdiği bomba ile beraber havaya uçar, ancak Catalyst, yeni keşfedilen yeteneklerin yardımıyla kaçmayı başarır.

Respawn Entertainment'ın baş yazarı Ashley Reed, stüdyodaki trans çalışanların yanı sıra LGBTQ savunucu grubu GLAAD ve Catalyst'in seslendirmesini yapan da trans bir birey olan Meli Grant tarafından yapıldı.

Apex Legends, efsanevi karakterlerin Frontier'in kenarlarında şan, şöhret ve servet için savaştığı, oynaması ücretsiz bir kahraman nişancı oyunudur. Origin ve Steam üzerinden PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch ve PC'de ücretsiz olarak oynayabilirsiniz.