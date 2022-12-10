Among Us saklambaç modunu duyurdu

Popüler mod yıllardır hayranlar tarafından gayri resmi olarak oynanıyor ancak artık oyunun bir parçası oldu. The Game Awards ön gösteriminde, Among Us uzun zamandır hayralar için heyecan verici bir duyuru yaptı. Resmi bir saklambaç modu (Hide N Seek) 9 Aralık'ta aktif oldu.

Innersloth tarafından geliştirilip yayınlanan parti oyunu Among Us, The Game Awards 2022 ödül töreninde yeni bir oyun moduna kavuştuğunu açıkladı. Oyuncuların kendi kendine oynadığı saklambaç modu artık oyuna eklendi.

AMONG US SAKLAMBAÇ MODU

Popüler parti oyunu Among Us'ın yol haritasında bulunan Hide N Seek oyun modu sürpriz olmadı. Yalnızca ne zaman çıkacağına dair bir açıklama yoktu. Geliştirici ekip Innersloth, saklambaç oyunu modunu 9 Aralık'ta yeni güncelleme ile oyuna ekledi.

Bu kez mürettebatın da havalandırmaları kullanabileceği oyun modunda mürettebatın görevleri yaparken Imposter'ın görevi her zaman olduğu gibi teker teker öldürmek.

Oyun modunda yer alan zamanlayıcıyı görevler yaparak daha hızlı bitirebilir, zamanlayıcı bittiğinde ise oyunu kazanabilirsiniz. Ayrıca Hide N Seek oyun modunda yer alan tehlike ölçer ile Imposter'ın size ne kadar yakın ve uzak olduğunu anlayabileceksiniz.

Imposter'da ise bulunan güç takviyesi ile mürettebatın nerede olduğunu gösterebilecek pingler bulunmaktadır.