Among Us saklambaç modunu duyurdu

Popüler mod yıllardır hayranlar tarafından gayri resmi olarak oynanıyor ancak artık oyunun bir parçası oldu. The Game Awards ön gösteriminde, Among Us uzun zamandır hayralar için heyecan verici bir duyuru yaptı. Resmi bir saklambaç modu (Hide N Seek) 9 Aralık'ta aktif oldu.