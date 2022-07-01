Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları açıklandı! Grid Legends, NFS Heat ve daha fazlası!
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Amazon'un her ay kullanıcılarına ücretsiz olarak oyunlar ve oyun içi kozmetik ürünler sunduğu Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 ücretsiz oyunları açıklandı. Amazon Prime Day'e özel 12-13 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılara Grid Legends, NFS Heat gibi 30'dan fazla oyun ücretsiz olarak verilecek. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları neler? Detayları haberimizde...
Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunları nihayet açıklandı. Merakla beklenen Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları ile 30'dan fazla ücretsiz oyun ve ücretsiz oyun içi kozmetikler Prime Gaming kullanıcıları ile buluşacak.
Temmuz ayında Prime Gaming Day ile binlerce TL değerinde oyunlar kullanıcılar ile buluşacak. Grid Legends, Need For Speed Heat, Star Wars Jedi: Jedi Academy, Mass Effect: Legendary Edition ve daha fazla onlarca oyun Temmuz ayında abonelere ücretsiz verilecek.
12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak
- Mass Effect: Legendary Edition
- Grid Legends
- Need for Speed Heat
- Star Wars: Jedi Academy
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- Maniac Mansion
- Suzerain
- Fishing: North Atlantic
- Fell Seal: Arbiter's Mark
- Rain World
- Samurai Shodown II
- Serial Cleaner
- The King of Fighters 2002
- The King of Fighters 2000
- Metal Slug 2
- 10 Second Ninja X
- Death Squared
- The Darkside Detective
- The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
- Hue
- The Crow's Eye
- Manual Samuel
- Metal Unit
- Fatal Fury Special
- The Metronomicon: Slay the Dance Floor
- 8Doors: Arum's Afterlife Adventure
- Bang Bang Racing
- Gone Viral
- Road Trip
- Puzzle of the Year
- Pumped BMX Pro
- Giana Sisters: Twisted Dreams
- Addling Adventures
- Clouds & Sheep 2
Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.