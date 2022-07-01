Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları açıklandı! Grid Legends, NFS Heat ve daha fazlası!

Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunları nihayet açıklandı. Merakla beklenen Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları ile 30'dan fazla ücretsiz oyun ve ücretsiz oyun içi kozmetikler Prime Gaming kullanıcıları ile buluşacak.

AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ 2022 OYUNLARI NELER?

Temmuz ayında Prime Gaming Day ile binlerce TL değerinde oyunlar kullanıcılar ile buluşacak. Grid Legends, Need For Speed Heat, Star Wars Jedi: Jedi Academy, Mass Effect: Legendary Edition ve daha fazla onlarca oyun Temmuz ayında abonelere ücretsiz verilecek.

AMAZON PRIME DAY ÜCRETSİZ OYUNLARI

12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak

Mass Effect: Legendary Edition Grid Legends Need for Speed Heat Star Wars: Jedi Academy

AMAZON PRIME GAMING TEMMUZ OYUNLARI

Maniac Mansion Suzerain Fishing: North Atlantic Fell Seal: Arbiter's Mark Rain World Samurai Shodown II Serial Cleaner The King of Fighters 2002 The King of Fighters 2000 Metal Slug 2 10 Second Ninja X Death Squared The Darkside Detective The Darkside Detective: A Fumble in the Dark Hue The Crow's Eye Manual Samuel Metal Unit Fatal Fury Special The Metronomicon: Slay the Dance Floor 8Doors: Arum's Afterlife Adventure Bang Bang Racing Gone Viral Road Trip Puzzle of the Year Pumped BMX Pro Giana Sisters: Twisted Dreams Addling Adventures Clouds & Sheep 2

Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.