Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları açıklandı! Grid Legends, NFS Heat ve daha fazlası! - Haberler

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Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları açıklandı! Grid Legends, NFS Heat ve daha fazlası!

Haberler.com - Yakupcan Aydemir - Gamegar
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Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları açıklandı! Grid Legends, NFS Heat ve daha fazlası!

Amazon'un her ay kullanıcılarına ücretsiz olarak oyunlar ve oyun içi kozmetik ürünler sunduğu Amazon Prime Gaming'in Temmuz 2022 ücretsiz oyunları açıklandı. Amazon Prime Day'e özel 12-13 Temmuz tarihleri arasında kullanıcılara Grid Legends, NFS Heat gibi 30'dan fazla oyun ücretsiz olarak verilecek. Peki, Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları neler? Detayları haberimizde...

Amazon Prime Gaming'in Temmuz ayı oyunları nihayet açıklandı. Merakla beklenen Amazon Prime Gaming Temmuz 2022 oyunları ile 30'dan fazla ücretsiz oyun ve ücretsiz oyun içi kozmetikler Prime Gaming kullanıcıları ile buluşacak.

Temmuz ayında Prime Gaming Day ile binlerce TL değerinde oyunlar kullanıcılar ile buluşacak. Grid Legends, Need For Speed Heat, Star Wars Jedi: Jedi Academy, Mass Effect: Legendary Edition ve daha fazla onlarca oyun Temmuz ayında abonelere ücretsiz verilecek.

12 ve 13 Temmuz tarihleri arasında ücretsiz olacak

  1. Mass Effect: Legendary Edition
  2. Grid Legends
  3. Need for Speed Heat
  4. Star Wars: Jedi Academy
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  1. Maniac Mansion
  2. Suzerain
  3. Fishing: North Atlantic
  4. Fell Seal: Arbiter's Mark
  5. Rain World
  6. Samurai Shodown II
  7. Serial Cleaner
  8. The King of Fighters 2002
  9. The King of Fighters 2000
  10. Metal Slug 2
  11. 10 Second Ninja X
  12. Death Squared
  13. The Darkside Detective
  14. The Darkside Detective: A Fumble in the Dark
  15. Hue
  16. The Crow's Eye
  17. Manual Samuel
  18. Metal Unit
  19. Fatal Fury Special
  20. The Metronomicon: Slay the Dance Floor
  21. 8Doors: Arum's Afterlife Adventure
  22. Bang Bang Racing
  23. Gone Viral
  24. Road Trip
  25. Puzzle of the Year
  26. Pumped BMX Pro
  27. Giana Sisters: Twisted Dreams
  28. Addling Adventures
  29. Clouds & Sheep 2

Amazon'un Prime Gaming avantajları arasında oyun içi ganimet, 30'dan fazla ücretsiz oyun, Twitch'te aylık abonelik ve tüm Amazon Prime Gaming abonelerine özel ödüllü filmler ve dizilerin yer aldığı Prime Video gibi birçok fırsat sunulmaktadır.

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
Gamegar Editörü Haberler.com - Gamegar

Amazon Prime Gaming Need For Speed Amazon Prime Gamegar Haberler

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