Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları açıklandı! 900 TL değerindeki 15 oyunu ücretsiz veriyor
Gamegar Haberleri
Amazon'un abonelerine özel olarak her ay ücretsiz bir şekilde verdiği Amazon Prime Gaming'in Nisan 2023 oyunları açıklandı. Bu ay kullanıcılarına 900,00 TL değerinde ücretsiz oyunlar veren Amazon Prime Gaming'in oyunları önümüzdeki günlerde erişime açılacak.
Prime Gaming abonelerine özel olarak her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar, oyun içi kozmetik öğeler gibi birçok hediye veren Prime Gaming aboneliğinin Nisan 2023 içerikleri açıklandı. Açıklanan bilgiye göre amazon Prime Gaming'in Nisan 2023 oyunlarının toplamı 900 TL değerindedir.
AMAZON PRIME GAMING NİSAN 2023 OYUNLARI AÇIKLANDI
Prime Gaming'in YouTube hesabından paylaşılan video ile Nisan 2023 oyunları açıklandı.
- Wolfenstein: The New Order - 6 Nisan
- Ninja Commando -6 Nisan
- Art of Fighting 3 - 6 Nisan
- The Beast Inside - 13 Nisan
- Icewind Dale: Enhanced Edition - 13 Nisan
- Crossed Swords - 13 Nisan
- Ghost Pilots - 13 Nisan
- Beholder 2 - 20 Nisan
- Terraformers - 20 Nisan
- Metal Slug 4 -20 Nisan
- Ninja Masters - 20 Nisan
- Looking for Aliens - 27 Nisan
- Grime - 27 Nisan
- engoku - 27 Nisan
- Magician Lord - 27 Nisan
Amazon Prime Gaming'de Nisan 2023'te ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz RP'nizi almayı unutmayın.
PRIME GAMING NE KADAR?
Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.