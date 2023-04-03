Amazon Prime Gaming Nisan 2023 oyunları açıklandı! 900 TL değerindeki 15 oyunu ücretsiz veriyor

Amazon'un abonelerine özel olarak her ay ücretsiz bir şekilde verdiği Amazon Prime Gaming'in Nisan 2023 oyunları açıklandı. Bu ay kullanıcılarına 900,00 TL değerinde ücretsiz oyunlar veren Amazon Prime Gaming'in oyunları önümüzdeki günlerde erişime açılacak.

Prime Gaming abonelerine özel olarak her ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlar, oyun içi kozmetik öğeler gibi birçok hediye veren Prime Gaming aboneliğinin Nisan 2023 içerikleri açıklandı. Açıklanan bilgiye göre amazon Prime Gaming'in Nisan 2023 oyunlarının toplamı 900 TL değerindedir.

AMAZON PRIME GAMING NİSAN 2023 OYUNLARI AÇIKLANDI

Prime Gaming'in YouTube hesabından paylaşılan video ile Nisan 2023 oyunları açıklandı.

Wolfenstein: The New Order - 6 Nisan

Ninja Commando - 6 Nisan

Art of Fighting 3 - 6 Nisan

The Beast Inside - 13 Nisan

Icewind Dale: Enhanced Edition - 13 Nisan

Crossed Swords - 13 Nisan

Ghost Pilots - 13 Nisan

Beholder 2 - 20 Nisan

Terraformers - 20 Nisan

Metal Slug 4 - 20 Nisan

Ninja Masters - 20 Nisan

Looking for Aliens - 27 Nisan

Grime - 27 Nisan

engoku - 27 Nisan

Magician Lord - 27 Nisan

Amazon Prime Gaming'de Nisan 2023'te ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz RP'nizi almayı unutmayın.

PRIME GAMING NE KADAR?

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.