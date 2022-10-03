Amazon Prime Gaming Ekim Oyunları Açıklandı

Prime Gaming ekim ayında birbirinden büyük ve başarılı yapımları ücretsiz olarak oyuncularla buluşturacak. Sevilen yapımlar Prime abonelerine sunulacak.

Prime Gaming oyunculara pek çok farklı alanda birçok özellik ve hediye sunan bir oyun üyeliği sistemi olarak öne çıkıyor. Bu sistem sayesinde oyuncular pek çok çevrimiçi oyunda hediyeler kazanabiliyor.

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Aboneliğe sahip olan oyuncular dev yayın platformu Twitch'in özelliklerinden de yararlanabiliyor. Fakat Prime Gaming'in popülerliği ise her ay sunulan ücretsiz oyunlardan kaynaklanıyor. Prime Gaming ekim ayı bünyesinde dağıtacağı yapımlar ile oyun dünyasından geçer not almayı başardı. Bu ay abonelik hizmetli kapsamında ücretsiz olarak sunulacak oyunlar belli oldu.

Oyunlar aslında birkaç gün önce yaşanan bir sızıntıyla ortaya çıkmıştı ama doğrulukları kesinleşmemişti. Amazon tarafından yapılan duyuruyla sızıntıyla ortaya çıkan oyunlar da doğrulanmış oldu. Amazon Prime Gaming 2022 ekim oyunları ise şöyle:

Glass Masquerade: Origins

Middle-earth: Shadow of War

LOOM

Hero's Hour

Total War: Warhammer II

Fallout 76

Horace

Prime Gaming'in Eylül ayıyla beraber verdiği oyunların toplam değeri ise 1850 lira. Yani 7,90 TL ödediğiniz Amazon Prime hizmeti sayesinde 1850 lira değerindeki oyunlara kalıcı olarak erişim sağlayabiliyorsunuz. Listede Middle-earth: Shadow of War ve Total War: Warhammer II oldukça popüler ve iyi oyunlar da yer alıyor. Ayrıca aarkadaşlarınızla Fallout deneyimi yaşamak istiyorsanız Fallout serisinin çok oyunculu halkası Fallout 76'ya bir şans verebilirsiniz.

Böylece Prime Gaming ekim ayı bünyesinde birbirinden başarılı yapımları oyuncularla buluşturacak. Amazon, stratejiden açık dünya aksiyona, hayatta kalma oyunlarından çeşitli bağımsız yapımlara kadar uzayan listeyi oyun dünyası ile buluşturdu.

Oyuncularda oklar Prime Gaming'in önümüzdeki ay sunacağı hazineye çevrildi. Amazon'un karşımıza nasıl oyunlarla çıkacağını ise ilerleyen süreçte göreceğiz.