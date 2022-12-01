Geçtiğimiz günlerde sızdırılan Amazon Prime Gaming Aralık 2022 ücretsiz oyunları açıklandı. Amazon Prime Gaming'in YouTube hesabında yayınlanan yeni video ile Aralık ayında Amazon Prime Gaming abonelerine ücretsiz olarak verilecek oyunlar belli oldu. Prime Gaming ile bu ay kullanıcılara 447 TL değerinde 8 adet oyun verilecek.

Amazon'un abonelik hizmeti Prime Gaming, her ay kullanıcılarına yüzlerce TL değerinde ücretsiz oyunlar, oyun içi kozmetik ürünler ve daha fazlası verilmektedir. Geçtiğimiz günlerde sızdırılan 447 TL değerindeki Amazon Prime Gaming Aralık 2022 oyunları açıklandı.

AMAZON PRIME GAMING ARALIK 2022 OYUNLARI

Quake – 89,00 TL

Banners of Ruin – 49,00 TL

Brothers: A Tale of Two Sons – 24,00 TL

Doors: Paradox – 149,00 TL

Spinch – 25,00 TL

Desert Child – 20,50 TL

The Amazing American Circus – 77,00 TL

Rose Riddle 2: Werewolf Shadow – 13,50 TL

Amazon Prime Gaming'de Aralık 2022'de ücretsiz oyunların yanı sıra birçok oyun içi kozmetikler de verilmektedir. Ayrıca Prime Gaming'de League of Legends için geçerli ücretsiz RP'nizi almayı unutmayın.

PRIME GAMING NE KADAR?

Amazon Prime'a ayda 7,90 TL karşılığında üye olarak Prime Gaming ücretsiz oyunlarına sahip olabilirsiniz. Ayrıca ilk defa Prime abonesi olacaksanız 30 günlük ücretsiz deneme süresinden de yararlanabilirsiniz.