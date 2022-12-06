Creative Assembly tarafından geliştirilip SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu Alien Isolation'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Alien Isolation sistem gereksinimleri neler? Alien Isolation kaç GB? Detayları haberimizde…

Sürekli bir korku ve ölümcül tehlike atmosferinde geçen bir hayatta kalma korku oyunu Alien: Isolation'da korkunun gerçek anlamını keşfedin. Peki, Alien Isolation sistem gereksinimleri neler? Alien Isolation kaç GB? İşte detaylar…

ALIEN ISOLATION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

Alien Isolation'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core 2 Duo işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 430 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.

ALIEN ISOLATION MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7

: Windows 7 İşlemci : Intel Core 2 Duo E8500

: Intel Core 2 Duo E8500 Bellek : 4 GB RAM

: 4 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon HD 5550 veya NVIDIA GeForce GT 430

: AMD Radeon HD 5550 veya NVIDIA GeForce GT 430 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

ALIEN ISOLATION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi : Windows 7 (64bit)

: Windows 7 (64bit) İşlemci : AMD: Phenom II X4 955 veya Intel Core 2 Quad Q9650

: AMD: Phenom II X4 955 veya Intel Core 2 Quad Q9650 Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran Kartı : AMD Radeon R9 200 veya NVIDIA GeForce GTX660

: AMD Radeon R9 200 veya NVIDIA GeForce GTX660 DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı

: Genişbant İnternet bağlantısı Depolama : 35 GB kullanılabilir alan

ALIEN ISOLATION KAÇ GB?

Alien Isolation'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.