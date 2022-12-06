Alien Isolation sistem gereksinimleri neler? Alien Isolation kaç GB?
Gamegar Haberleri
Creative Assembly tarafından geliştirilip SEGA'nın yayıncılığını üstlendiği hayatta kalma korku oyunu Alien Isolation'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, Alien Isolation sistem gereksinimleri neler? Alien Isolation kaç GB? Detayları haberimizde…
Sürekli bir korku ve ölümcül tehlike atmosferinde geçen bir hayatta kalma korku oyunu Alien: Isolation'da korkunun gerçek anlamını keşfedin. Peki, Alien Isolation sistem gereksinimleri neler? Alien Isolation kaç GB? İşte detaylar…
Alien Isolation'ı en düşük ayarlarda oynamak için Intel Core 2 Duo işlemci, 4 GB RAM ve NVIDIA GeForce GT 430 ekran kartına sahip olmak yeterlidir.
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core 2 Duo E8500
- Bellek : 4 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon HD 5550 veya NVIDIA GeForce GT 430
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi : Windows 7 (64bit)
- İşlemci : AMD: Phenom II X4 955 veya Intel Core 2 Quad Q9650
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı : AMD Radeon R9 200 veya NVIDIA GeForce GTX660
- DirectX : Sürüm 11
- Ağ : Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama : 35 GB kullanılabilir alan
Alien Isolation'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 35 GB boş depolama alanı gerekmektedir.