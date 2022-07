Age of Empires IV'ün ikinci sezonu geliyor

Geçtiğimiz sene Ekim ayında PC'de piyasaya sürülen popüler gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires IV'ün yeni sezonu duyuruldu. İkinci sezon ile birçok etkinliğin yanı sıra harita ve oynanışta değişiklikler yapıldı.

AGE OF EMPIRES 4'E İKİNCİ SEZON GELİYOR

Age of Empires'in internet sitesinde yapılan duyuru ile Age of Empires 4'ün ikinci sezonun geleceği duyuruldu. 12 Temmuz Salı günü gelecek Age of Empires IV: İkinci Sezon güncellemesi, denge değişiklikleri, yaşam kalitesi eklemeleri ve yeni bir Dereceli Sezon merdiveninde yeteneklerinizi göstermek için yepyeni bir başlangıç dahil olmak üzere yeni özelliklerle gelecek.

Değiştirilebilir Kısayol Tuşları

Harita Tercih Sistemi

Oyuncu Renk Seçimi

Yeni Harita: The Pit

Tamamen Kilidi Açılmamış Görevler

İKİNCİ SEZON SIRALAMASI

Sıralama Merdiveni'ni sıfırlayacağız ve büyük güncellemeden kısa bir süre sonra İkinci Sıradaki Sezon'a başlayacağız. İkinci sezon, Conqueror'da bir şans daha arayanlar için 14 Temmuz Perşembe günü resmen başlayacak!

İKİNCİ SEZON HARİTA ROTASYONLARI

Sizi gelecek olan şeylere hazırlamak için, işte Dereceli ve Hızlı Maçlar İkinci Sezon'da bulmayı bekleyebileceğiniz haritalar.

DERECELİ HARİTALAR

Altai

Dry Arabia

High View

Hill and Dale

Lipany

Mongolian Heights (güncellendi)

King of the Hill (şimdi Derecelide)

Ancient Spires (güncellendi)

The Pit (yeni harita)

HIZLI MAÇ HARİTALARI

Altai

Dry Arabia

High View

Hill and Dale

Lipany

Mongolian Heights

Ancient Spires

Black Forest

Boulder Bay

Confluence

French Pass

King of the Hill

Mountain Pass

Nagari

Danube River

The Pit (yeni harita)

MegaRandom (şimdi Hızlı Maçta)

AGE OF EMPIRES 4 İKİNCİ SEZON EVET TARİHLERİ

KEŞİF ÇAĞI ETKİNLİĞİ

12 Temmuz – 26 Temmuz

YILDIZLARA VE DENİZ ETKİNLİĞİNE GÖRE

9 Ağustos – 23 Ağustos

DERİN OLAYIN HARİKALARI

7 Eylül – 21 Eylül

MODERN CANAVARLAR ETKİNLİĞİ