Age of Empires IV'ün ikinci sezonu geliyor
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Relic Entertainment tarafından geliştirilen gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires IV'ün ikinci sezonu yeni harita, oyuncu renk seçimi, harita tercih sistemi, kısayol tuşları gibi yeni özelliklerle geliyor.
Geçtiğimiz sene Ekim ayında PC'de piyasaya sürülen popüler gerçek zamanlı strateji oyunu Age of Empires IV'ün yeni sezonu duyuruldu. İkinci sezon ile birçok etkinliğin yanı sıra harita ve oynanışta değişiklikler yapıldı.
Age of Empires'in internet sitesinde yapılan duyuru ile Age of Empires 4'ün ikinci sezonun geleceği duyuruldu. 12 Temmuz Salı günü gelecek Age of Empires IV: İkinci Sezon güncellemesi, denge değişiklikleri, yaşam kalitesi eklemeleri ve yeni bir Dereceli Sezon merdiveninde yeteneklerinizi göstermek için yepyeni bir başlangıç dahil olmak üzere yeni özelliklerle gelecek.
- Değiştirilebilir Kısayol Tuşları
- Harita Tercih Sistemi
- Oyuncu Renk Seçimi
- Yeni Harita: The Pit
- Tamamen Kilidi Açılmamış Görevler
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Sıralama Merdiveni'ni sıfırlayacağız ve büyük güncellemeden kısa bir süre sonra İkinci Sıradaki Sezon'a başlayacağız. İkinci sezon, Conqueror'da bir şans daha arayanlar için 14 Temmuz Perşembe günü resmen başlayacak!
Sizi gelecek olan şeylere hazırlamak için, işte Dereceli ve Hızlı Maçlar İkinci Sezon'da bulmayı bekleyebileceğiniz haritalar.
- Altai
- Dry Arabia
- High View
- Hill and Dale
- Lipany
- Mongolian Heights (güncellendi)
- King of the Hill (şimdi Derecelide)
- Ancient Spires (güncellendi)
- The Pit (yeni harita)
- Altai
- Dry Arabia
- High View
- Hill and Dale
- Lipany
- Mongolian Heights
- Ancient Spires
- Black Forest
- Boulder Bay
- Confluence
- French Pass
- King of the Hill
- Mountain Pass
- Nagari
- Danube River
- The Pit (yeni harita)
- MegaRandom (şimdi Hızlı Maçta)
KEŞİF ÇAĞI ETKİNLİĞİ
- 12 Temmuz – 26 Temmuz
YILDIZLARA VE DENİZ ETKİNLİĞİNE GÖRE
- 9 Ağustos – 23 Ağustos
DERİN OLAYIN HARİKALARI
- 7 Eylül – 21 Eylül
MODERN CANAVARLAR ETKİNLİĞİ
- 4 Ekim – 18 Ekim