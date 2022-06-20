Activision'dan Call of Duty hilecilerini hayattan soğutacak hamle

Call of Duty'nin anti hile sistemi Team Ricochet, hilecilerle mücadeleyi ele alma konusundaki son çabalarını detaylandırdı. Call of Duty Vanguard ve Warzone'un sunucularını herkes için daha iyi bir yere getirmek amacıyla nasıl koruyacağını duyurdu.

"Diyelim ki, bugün, hilekarların deneyiminizi mahvetmek için oyunu etkilemeye çalıştıkları tüm hain yolları biliyoruz. Ekibimiz bu bilgiyi bu kötü davranışa karşı korunmak ve kötü aktörleri cezalandırmak için kullanır." sözleriyle başlayan Team Ricochet ekibi, "Ekibimiz kötü davranışları hızlı bir şekilde tespit edebilen ve bunlara yanıt verebilen sistemler kurabilse de, yarının yeni ve gelişen tehditler sunmaya devam edeceğini biliyoruz." dedi.

HİLECİLERİ SİLAHSIZLANDIRMA

Hilecilerin tespit edildiği anda silahlarının ve yumruklarının da dahil elinden alınacağını bildiren Team Ricochet ekibi, hilecilere adam öldürme şansı vermiyor. Hilecilerin her defasında anti hile yazılım sistemini aşıp oyunu zehir etme gibi yöntemleri bulsalar da oyun içerisinde ellerinden silahları alındığı zaman istediklerini yapamayacaklar.

Ayrıca Team Ricochet ekibi, Şubat 2022'deki son güncellemesinden bu yana 180 binden fazla hileciyi yasakladığını açıkladı.