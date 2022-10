Hazelight'ın geliştirip Electronic Arts'ın yayınladığı eşli hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumu kontrol ettiğiniz macera oyunu A Way Out'un sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı oyuncular tarafından araştırılıyor. Peki, A Way Out sistem gereksinimleri neler? A Way Out kaç GB? Detayları haberimizde…

A Way Out, hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumdan birini kontrol edeceğiniz özel bir ortak macera oyunu. A Way Out sistem gereksinimleri neler? A Way Out kaç GB? İşte detaylar..

A WAY OUT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

A Way Out'ı en düşük grafiklerde oynayabilmek için Intel Core i3-2100T veya AMD FX 6100 işlemci, minimum 8 GB RAM ve NVIDIA GeForce GTX 650 Ti veya AMD Radeon HD 7750 ekran kartı gerektirmektedir.

A WAY OUT MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3-2100T veya AMD FX 6100

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 650Ti veya AMD Radeon HD 7750 2GB

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

A WAY OUT SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3570K veya AMD Ryzen 3 1300x

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GTX 960 veya AMD R9 290

Depolama: 25 GB kullanılabilir alan

A WAY OUT KAÇ GB?

A Way Out'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil 25 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.

A WAY OUT KONUSU

Brothers – A Tale of Two Sons'ın yapımcılarından, hapishaneden kaçmaya çalışan iki mahkumdan birini kontrol edeceğiniz özel bir ortak macera oyunu A Way Out.

Nefes kesen firar girişimi, daha önce gördüklerinize veya oynadıklarınıza benzemeyen, sürpriz ve duygusal bir maceraya dönüşüyor.

A Way Out, iki oyuncuyla oynanması gereken bir deneyim. Oyuncular, hapishaneden kaçarak özgürlüğe kavuşmak için iş birliği yapan Leo ve Vincent adlı iki ana karakterden birini kontrol edecek.