Asobo Studio'nın geliştirip Focus Entertainment'ın yayıncılığını üstlendiği aksiyon macera oyunu A Plague Tale Requiem'i açan oyuncular, oyunun başlama ekranında donan hatayı araştırıyor. Oyuna girmeye çalışırken açılmama hatası ile karşılaşan oyuncular "A Plague Tale Reqiuem açılmama hatası" şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, A Plague Tale Requiem açılmama hatası nasıl çözülür? Detayları haberimizde…

A Plague Tale Requiem'i oynamak isteyen oyuncular, oyunu çalıştırdıklarında oyunun açılmama hatası ile karşılaşmaktadır. Yükleme ekranında donan A Plague Tale Requiem açılmama hatası nasıl çözülür? İşte detaylar…

A PLAGUE TALE REQUIEM AÇILMAMA HATASI NASIL ÇÖZÜLÜR?

İlk olarak oyunu hangi platformdan satın aldıysan oradaki çözüm adımlarını uygulamanız gerekmektedir.

Steam

Windows'un güncel olduğundan emin olun Ekran kartınınız güncel olduğundan emin olun Oyunun dosyalarını doğrulayın Oyunu kaldırıp tekrardan yükleyin

Xbox Game Pass

Bilgisayarı yeniden başlatın Windows'un güncel olduğundan emin olun Hem Xbox hem de Xbox Gaming uygulamalarının güncel olduğundan emin olun Oyunun güncel olduğundan emin olun Xbox uygulamasında ve Microsoft Store hesabınızın aynı hesap olduğundan emin olun Oyunun dosyalarını doğrulayın Oyunu kaldırıp tekrardan yükleyin

A PLAGUE TALE REQUIEM KONUSU

Acımasız, nefes kesici bir dünyada yürek burkan bir yolculuğa çıkın ve umutsuz bir hayatta kalma mücadelesinde sevdiklerinizi kurtarmanın bedelini keşfedin. Çeşitli silahlar, aletler ve doğaüstü güçlerle gölgelerden saldırın veya cehennemi serbest bırakın.