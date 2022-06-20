A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition sistem gereksinimleri neler? Kaç GB?
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Masa oyunu türlerinin bir yenisi olan A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ın sistem gereksinimleri oyuncular tarafından merak ediliyor. Strateji türündeki Game of Thrones oyunu A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ın sistem gereksinimleri neler? A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition kaç GB? Detayları haberimizde…
A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition, Fantasy Flight Games'in en çok satan strateji masa oyununun dijital uyarlamasıdır. Oyun sırasında oyuncular stratejik planlama, usta diplomasi ve askeri gücün bir kombinasyonu ile etkilerini Westeros'a yayarlar. Büyük Hanelerden biri olarak, güç kullanarak fethedecek, ittifaklar kuracak, kasaba halkınızı toplayacak mı yoksa kurnazca Demir Taht'a mı gideceksiniz? Peki, A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? İşte detayları…
A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 işlemci ve 2 GB RAM gerektirmektedir.
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- İşletim Sistemi: Windows 7
- İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: DX11 veya OpenGL 3.x capabilities
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Athlon 64 X2 5000
- Bellek: 4 GB RAM
- Ekran Kartı: DX11 veya OpenGL 3.x capabilities
- DirectX: Sürüm 11
- Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
- Depolama: 1 GB kullanılabilir alan
A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.