A Game of Thrones: The Board Game – Digital Edition, Fantasy Flight Games'in en çok satan strateji masa oyununun dijital uyarlamasıdır. Oyun sırasında oyuncular stratejik planlama, usta diplomasi ve askeri gücün bir kombinasyonu ile etkilerini Westeros'a yayarlar. Büyük Hanelerden biri olarak, güç kullanarak fethedecek, ittifaklar kuracak, kasaba halkınızı toplayacak mı yoksa kurnazca Demir Taht'a mı gideceksiniz? Peki, A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition sistem gereksinimleri neler? Kaç GB? İşte detayları…

A GAME OF THRONES THE BOARD GAME DIGITAL EDITION SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ı minimum grafiklerde oynayabilmeniz için Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 işlemci ve 2 GB RAM gerektirmektedir.

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Pentium D veya AMD Athlon 64 X2

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: DX11 veya OpenGL 3.x capabilities

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600 veya AMD Athlon 64 X2 5000

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: DX11 veya OpenGL 3.x capabilities

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition Kaç GB?

A Game Of Thrones: The Board Game Digital Edition'ı oynayabilmeniz için en temel kurulum dahil 1 GB boş depolama alanı gerektirmektedir.