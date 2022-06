84 dolar değerindeki Xbox Live Gold Haziran ayı oyunları erişime açıldı - Haberler

Haziran ayının Xbox Live Gold ücretsiz oyunları açıklandı. Xbox One ve Xbox 360 kullanıcılarına özel gelen oyunlarda her ay olduğu gibi bu ay da iki oyun Xbox 360 için, iki oyun da Xbox One için çıkış yapıyor. Peki, Xbox Live Gold Haziran ayı oyunları neler? Xbox Live Gold ücretsiz oyunları neler? İşte detaylar...

XBOX LIVE GOLD HAZİRAN 2022 ÜCRETSİZ OYUNLARI

Aven Colony ($29.99): 1-30 Haziran

Project Highrise: Architect's Edition ($29.99): 16 Haziran – 15 Temmuz

Super Meat Boy ($14.99): 1-15 Haziran

Raskulls ($9.99): 16-30 Haziran

Xbox One ve Xbox Series X|S'te Aven Colony'de yabancı bir dünyayı kolonileştirin ve Project Highrise: Architect's Edition'da karmaşık gökdelenler inşa edin. Geriye dönük uyumluluk aracılığıyla klasik dizilişimiz için, arkadaşınızla Super Meat Boy'u beraber oynayın ve Raskulls'ta aksiyon dolu maceraya atlayın.

Xbox Live Gold üyeleri, Games with Gold'un bir parçası olarak sınırlı bir süre için bu oyunlara özel erişime sahip olacaktır. Gold'un tüm harika avantajlarının yanı sıra Xbox Game Pass ile 100'den fazla yüksek kaliteli oyuna erişim sağlayan Xbox Game Pass Ultimate üyeleri de aynı şekilde yararlanacak.

Aven Colony

İnsanlık için yeni bir dünya ve bir hayat inşa edin. Aven Prime'ın garip yeni dünyasında Aven Colony'yi geliştirmek sizin işiniz. Küçük yerleşim yerlerinizin büyük şehirlere dönüşmesine yardımcı olmak için inşaat drone'larını kullanın. Kolay olmayacak. Bu egzotik gezegen çöller, tundralar ve dolu ormanlarla doludur. Garip uzaylı yaşam formları var ve tüm gezegeni donduracak olan kış geliyor. Keşif gezilerine liderlik ederek yeni evinizin gizemli geçmişine dalın. Mahsuller, vatandaşlar, mutluluk, su ve daha fazlası için birden fazla bindirme modu kullanarak büyüyen nüfusu yönetin. Hayat zor ama Aven Kolonisi'nde bunu başarırsanız gelecek parlak olabilir.

Project Highrise: Architect's Edition

Siz mimarsınız ve büyük metropol vizyonunuz için hazır. Şehrin konuşması olacak ışıltılı, görkemli gökdelenler geliştirin. Ancak bir gökdelen sadece çelik ve betondan daha fazlasıdır, sakinleri ve işçileriyle dolu canlı bir ekosistemdir. Lojistik becerilerinizi kullanarak her şeyin sorunsuz çalışmasını sağlayın. İşletmeleri, sakinleri, turistleri, kongre müdavimlerini ve daha fazlasını ikna edin ve çekin. 29 senaryo mücadelesinde açık sandbox oyununu keşfedin veya senaryo modunu fethedin. Şehir sizi bekliyor!

Super Meat Boy

Sen sadece herhangi bir et damlası değilsin. Sen Süper Et Oğlanısın ve sıkıntıdaki sevgili lanet olası (tamamen bandajlara sarılı) bir smokin giymiş kötülükten kurtarmak için her şeyi yapacaksın. Bu aerodinamik platform oyununda vızıltı testereleri ve iğnelerden kaçınarak mağaraların ve duvarların arasından atlayın. 300'den fazla tek oyunculu seviyede ilerlerken destansı patron dövüşleri için cehennemin derinliklerine inin. Etli iyi eğlence!

Raskulls

3 bölüm ve 60'tan fazla seviyeden oluşan Raskulls Megaquest'e hazır olun! Her seviyeyi olabildiğince hızlı geçmek için blok kırıcı değneklerinizi kullanın. Boostie'lerinizi toplayın ve süper hızın hızlı patlamaları için Frenzy çubuğunuzu besleyin. Çevrimiçi veya kanepede oynayarak çok oyunculu oynamanın keyfini çıkarın. Parlak Taşlar, galaksiler arası buccaneer