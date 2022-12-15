700 TL değerindeki Assassin's Creed Valhalla kısa süreliğine ücretsiz oldu

Fransız video oyun geliştiricisi Ubisoft tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon macera oyunu Assassin's Creed Valhalla, ücretsiz hafta sonu etkinliği ile Ubisoft Connect'te 15 - 19 Aralık tarihleri arasında tüm platformlarda ücretsiz oldu.

Sevilen aksiyon macera oyunu serisi Assassin's Creed'in İskandinav mitolojisini ele alan oyunu Valhalla, Ubisoft Connect platformunda kısa süreliğine ücretsiz olduğu duyuruldu.

ASSASSIN'S CREED VALHALLA KISA SÜRELİĞİNE ÜCRETSİZ OLDU

Ubisoft Türkiye'nin Twitter hesabından yapılan duyuru ile Assassin's Creed Valhalla, 15 - 19 Aralık tarihleri arasında ücretsiz hafta sonu etkinliğiyle ücretsiz oldu. Assassin's Creed Valhalla'yı 5 gün boyunca ücretsiz oynayabilmek için Ubisoft Connect hesabınızın olması ve buraya tıklayarak Assassin's Creed Valhalla'yı ücretsiz bir şekilde indirip oynayabilirsiniz.

Fransız geliştirici Ubisoft'un sevilen aksiyon oyunu Assassin's Creed Valhalla'yı Epic Games ve Ubisoft Store'un ardından Steam mağazasına da getirdi. Uzun bir aranın ardından Steam kullanıcıları ile buluşan Assassin's Creed Valhalla, Steam'deki fiyatları nedeniyle oyuncuların tepkisini de topladı.