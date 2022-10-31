37 dolar değerindeki Xbox Live Gold Kasım ayı oyunları erişime açıldı

Xbox'ın Pazarlama Program Yöneticisi Dan Hickey tarafından Xbox Wire'da yapılan açıklama ile Xbox Live Gold Kasım 2022 oyunları açıklandı. Toplam değeri 37 dolar olan Xbox Live Gold ve Xbox Game Pass Ultimate oyunları açıklandı.

XBOX LIVE GOLD KASIM 2022 OYUNLARI AÇIKLANDI

Praetorians – HD Remaster ($19.99): 1 – 30 Kasım

Dead End Job ($16.99): 16 Kasım – 15 Aralık

Xbox Live Gold Kasım 2022 oyunları arasında Xbox One ve Xbox Series X|S kullanıcılarının erişimine açılacak oyunlar belli oldu:

Praetorians – HD Remaster

Roma sizin için Praetorians – HD Remaster'ın kilidinin bir ay boyunca açık olduğu için şanslı bir günde inşa edilmedi! Roma İmparatorluğu döneminde geçen bu oyun, 20'den fazla kampanya görevine sahip gerçek zamanlı bir strateji oyunudur. Üç farklı ülkede üç farklı ordu - Galyalılar, Mısırlılar ve Roma Lejyonları - olarak oynayabilirsiniz. Her ordunun, düşmanlarınızın kusurlarından yararlanırken keşfetmeniz ve deneyimlemeniz için güçlü ve zayıf yönleri vardır. Arazinizi kendi yararınıza kullanın. Zaferi ele geçirmek ve İmparator olmak için kendi yolunuzla savaşın.

Dead End Job

Ekim ayındaki hayaletlerin çoğu hala Kasım ayında etrafta dolaşıyor gibi görünüyor, bu yüzden vakum paketinizi takmak, plazma blaster'ınızı almak ve işe koyulmak size kalmış, Hector Plasm! Dead End Job, Cumartesi sabahı çizgi filmlerinin vahşi komikliğini kanalize ediyor, ektoplazmik tıkaçları, canlı yuhalamaları ve tokat gibi ürkütücü komediyi bir araya getiriyor. Tek başına veya Ghoul-B-Gone arkadaşınızla oynayabileceğiniz, prosedürel olarak oluşturulmuş bir kanepe kooperatifidir. Tüm bu zararlıları dinlendirmek için içsel ruhunuz var mı?