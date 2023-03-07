31 TL değerindeki Steam oyunu Figment, ücretsiz oldu

Bedtime Digital Games tarafından geliştirilip yayınlanan bağımsız aksiyon-macera bulmaca oyunu Figment, serinin ikinci oyunu çıkana kadar Steam'de ücretsiz oldu. 9 Mart'ta piyasaya sürülecek Figment 2'nin lansmanına kadar ilk oyun Steam'de ücretsiz oldu.

Gerçeküstü aksiyon-macera oyunu Figment 2: Creed Valley, 9 Mart'ta piyasaya sürülmeye hazırlanırken lansmanına kadar serinin ilk oyunu Figment, Steam'de ücretsiz oldu.

FIGMENT, STEAM'DE ÜCRETSİZ OLDU

Bedtime Digital Games tarafından geliştirilen ve 2017'de piyasaya sürülen izometrik bakış açılı aksiyon-macera oyunu Figment, 9 Mart Perşembe günü saat 21.00'e kadar Steam'de ücretsiz oldu.

Figment'in Deluxe sürümünü satın almak isteyen kullanıcılar için ise yüzde 40 indirim yapıldı. Figment – Deluxe Edition, Steam'de yüzde 40 indirim ile 27,67 TL'ye satılıyor.

FIGMENT KONUSU

Figment, sizi müzik, mizah ve çok katmanlı öykü dolu eşsiz bir gerçeküstü evreni keşfetmeye davet eden bir aksiyon-macera oyunudur. Dusty'ye ve her daim iyimser arkadaşı Piper'e katılın ve kaybolmuş cesareti geri kazandırmak isteyen zihnin farklı yüzleri boyunca bir maceraya başlayın.