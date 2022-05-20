300 TL'lik oyun Epic Games Store'da ücretsiz oldu - Haberler

Epic Games Store'un yeni ücretsiz oyunu nihayet açıklandı. Epic Games, MEGA İndirim 2022 kapsamında dört büyük oyunu ücretsiz olarak sunacak. Oyuncular tarafından ücretsiz edinilebilecek ilk yapım meşhur nişancı-yağmacı oyunu Borderlands 3 oldu.

Ücretsiz Borderlands 3 nasıl alınır?

Borderlands serisinin en son yapımı olan Borderlands 3 Epic Games Store'da ücretsiz hale getirildi. Oyunu 26 Mayıs tarihine kadar kütüphaneye ekleme hakkı veren Epic Games, MEGA İndirim 2022'ye de böylece start verdi.

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Epic Games tarafından ücretsiz hale getirilen Borderlands 3'ü almak için ihtiyacınız olan tek şey Epic Games Store hesabı. Eğer hesabınız varsa oyunu önce sepete, ardından kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ücretsiz fırsatın 26 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini hatırlatalım (oyunu bu bağlantıdan alabilirsiniz).

Borderlands 2'nin devamı ve Borderlands serisinin dördüncü yapımı olan Borderlands 3, Epic Games'in kampanyasıyla nişancı-yağmacı türünü oynamamış kişilere yeni bir fırsat sunuyor.

Epic Games'in açıklamasına göre MEGA İndirim 2022, en sevilen bilgisayar oyunlarında yüzde 75'e varan indirimler sunacak. 19 Mayıs tarihinde başlayan indirimler, 16 Haziran'da sona erecek. Ayrıca bu indirimlere ek olarak dört dev oyun ücretsiz olarak sunulacak.

MEGA İndirim 2022 dahilinde sunulan oyunlar arasında Tiny Tina's Wonderlands (yüzde 20 indirimli), Ghostwire: Tokyo (yüzde 34 indirimli), Final Fantasy 7 Remake Intergrade (yüzde 29 indirimli), Sifu (yüzde 20 indirimli) ve Far Cry 6 (yüzde 50 indirimli) yer alıyor.

Borderlands 3 sistem gereksinimleri

Minimum

İşlemci: AMD FX-8350 veya Intel i5-3570

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ HD 7970 veya NVIDIA GeForce GTX 680 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

Önerilen

İşlemci: AMD Ryzen™ 5 2600 veya Intel i7-4770

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 590 veya NVIDIA GeForce GTX 1060 6GB

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX Uyumlu

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