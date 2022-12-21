2022 Dünya Kupası finali sonrası God of War'a Mbappe ve Messi modu geldi

Nefes kesen 2022 Dünya Kupası finalinde Mbapple'li Fransa ve Messi'li Arjantin karşı karşıya geldi. İkilinin heyecan verici mücadelesinin ardından God of War PC'ye Mbappe ve Messi modellemesi yapıldı.

God Of War'un (2018) PC'ye çıkış yapmasının arından birçok modelleme modu geliştirildi. Savaş Tanrısı Kratos'a Mbappe modellenirken oyunda karşımıza çıkan ilk boss Işık ve Barış Tanrısı Baldur'a ise Messi modellemesi yapıldı.

GOD OF WAR'A MESSİ VE MBAPPE MODU GELİŞTİRİLDİ

Oyunun ilk başındaki Kratos ve Stranger (Baldur) kavgası, mod geliştiricileri tarafından birçok kez farklı karakterler ile modlandı. Bu kez ise 2022 Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelen Mbappe ve Messi, God Of War'a modellendi.

God Of War PC'ye modlanan Mbappe ve Messi modellemesi, sosyal medyada viral oldu. Omega Fantasy adlı video oyun mod geliştiricisi tarafından yayınlanan God of War Mbappe ve Messi modu yayınlandı.

Kratos'un Mbappe olduğu, Stranger olarak bilinen aslında İskandinav Mitolojisinde Işık ve Barış Tanrısı olarak geçen Baldur'a ise 2022 Dünya Kupası'nı Arjantin'e getiren Messi modellendi.