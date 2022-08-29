2022 34. Steam Haftalık En Çok Satanlar Listesi

Yılın 34. haftasının bitmesiyle güncellenen Steam haftalık en çok satanlar listesi bu hafta Destiny 2 ve Marvel's Spider-Man Remastered gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.

Yılın 34. haftasının bitmesiyle güncellenen Steam haftalık en çok satanlar listesi bu hafta Destiny 2 ve Marvel's Spider-Man Remastered gibi isimlere ev sahipliği yapıyor.

Steam'in her hafta güncellenen haftalık en çok satanlar listesinde bu hafta birinci sırada tıpkı önceki haftanın listesinde de olduğu gibi Steam Deck yer alıyor. Görünen o ki oyuncular bu el bilgisayarına büyük bir ilgi göstermeye devam ediyorlar. Listenin ikinci sırasında Destiny 2: Lightfalls + Annual Pass'in ön siparişi yer alıyor. Ayrıca listede Lightfalls dışında yer alan 2 tane daha ön sipariş oyunu var. Bunlardan birisi 7. sıradaki F1 Manager 2022 iken diğeri ise 9. sıradaki Hogwarts Legacy. Listenin tamamı ise şöyle:

1- Steam Deck

2- Destiny 2: Lightfall + Annual Pass - Ön sipariş

3- Total War: Warhammer III

4- Marvel's Spider-Man Remastered

5- Cult of the Lamb

6- Total War: Warhammer III - Champions of Chaos - YENİ

7- F1 Manager 2022 - Ön sipariş

8- Sekiro: Shadows Die Twice: GOTY Edition

9- Hogwarts Legacy - Ön sipariş

10- Naraka: Bladepoint

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Önceki haftada ikinci sırada olan Marvel's Spider-Man Remastered bu hafta dördüncü sıraya, üçüncü sırada olan Cult of Lamb ise beşinci sıraya gerilemiş durumda. Ayrıca FromSoftware'in sevilen isimlerinden olan Sekiro da Sekiro: Shadows Dies Twice: GOTY versiyonuyla bu hafta listeye giriş yapan isimlerden. Geçen haftanın listesi ie şöyleydi:

1- Steam Deck

2- Marvel's Spider-Man Remastered

3- Cult of the Lamb

4- Farthest Frontier

5- Stray

6- FIFA 23

7- Elden Ring

8- Ready or Not

9- Valve Index VR Kit

10- CS: GO Prime Status Upgrade

Steam haftalık en çok satanlar listesi bu hafta böyleydi. Listeye kimlerin girip çıkacağını ise bir sonraki haftada göreceğiz.