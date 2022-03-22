2,2 milyon TL ödül havuzlu 2022 PMPL Türkiye Bahar Sezonu başladı

Türkiye'nin en iyi 20 PUBG MOBILE e spor takımının karşı karşıya geldiği 2022 PMPL Bahar Sezonu kıyasıya maçlar ile 18 Mart'ta başladı. Yenilenen formatı ve yepyeni transferler ile 2022 PMPL Bahar Sezonu'nda tüm takımların eskisinden çok daha güçlü olduğu bir sezon e spor tutkunlarını bekliyor.

Birbirinden güçlü takımların yarıştığı PMPL Bahar Sezonunda üç büyük futbol kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e spor takımlarının yanı sıra Ozan Tufan ve Merih Demiral'ın ekipleri de bu sezon ligde yer alıyor. Turnuvanın sunum kadrosunda ise spor dünyasının ünlü sunucularından Erman Yaşar da bulunuyor.

İkinci haftası 1 Nisan'da, üçüncü haftası ise 15 Nisan'da başlayacak olan PMLP Bahar Sezonu 24 Nisan'a kadar devam edecek. Final aşaması ise 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Daha profesyonel ve rekabetçi bir lig yapısına bürünen PMPL 2022 Bahar Sezonu'nda başarılı olan takımlar PMPL Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.

2,2 MİLYON TL'LİK ÖDÜL HAVUZU

Takım oyunu, rekabetin ön planda olduğu ve tüm karşılaşmaların canlı yayınlandığı PMPL Bahar Sezonu'nun toplam ödül havuzu 2,2 milyon TL(150 bin dolar) olacak. Ayrıca pozitif rekabetin desteklenmesi için Süper Haftasonu'nda her takım galibiyet başına 1.000 dolar ödül kazanacak.

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Birbirinden heyecanlı maçlara tanıklık ettiğimiz geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl da en iyi PUBG Mobile espor takımları PMPL Bahar Sezonu'nda toplam 150 bin dolar ile Türkiye'nin en büyük ödül havuzu için kıyasıya mücadele edecekler. Canlı yayınlanan tüm karşılaşmalarda bol aksiyonlu bir rekabete tanıklık ediyoruz. Bahar Sezonu maçlarının ardından devam eden süreçle birlikte PUBG MOBILE espor arenası her zaman olduğu gibi çok daha büyük bir rekabete dönüşecek" değerlendirmesinde bulundu.

2022 PMPL TÜRKİYE BAHAR SEZONU TAKIMLARI:

Fenerbahçe Espor

Beşiktaş Esports

Dark Passage

Deep Esports

fastPay Wildcats

Fire Flux Esports

Futbolist

Galatasaray Espor

GameBedel Esports

Getso Esports

GoodGuys

Kafalar Esports

Kaos Next Rüya

Papara SuperMassive Blaze

Regnum Carya Esports

S2G Esports

Surreal Esports

Şahangiller Esports

Team Demiral Esports

Zero Zone

2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi? — GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022

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