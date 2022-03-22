2,2 milyon TL ödül havuzlu 2022 PMPL Türkiye Bahar Sezonu başladı
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2022 PUBG MOBILE Pro League (PMPL) Türkiye Bahar Sezonu, yenilenen formatı ve çok daha rekabetçi yapısıyla Türkiye'nin en iyi 20 PUBG MOBILE espor takımının birbirinden çekişmeli mücadelelerine ev sahipliği yapıyor.
Türkiye'nin en iyi 20 PUBG MOBILE e spor takımının karşı karşıya geldiği 2022 PMPL Bahar Sezonu kıyasıya maçlar ile 18 Mart'ta başladı. Yenilenen formatı ve yepyeni transferler ile 2022 PMPL Bahar Sezonu'nda tüm takımların eskisinden çok daha güçlü olduğu bir sezon e spor tutkunlarını bekliyor.
Birbirinden güçlü takımların yarıştığı PMPL Bahar Sezonunda üç büyük futbol kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın e spor takımlarının yanı sıra Ozan Tufan ve Merih Demiral'ın ekipleri de bu sezon ligde yer alıyor. Turnuvanın sunum kadrosunda ise spor dünyasının ünlü sunucularından Erman Yaşar da bulunuyor.
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İkinci haftası 1 Nisan'da, üçüncü haftası ise 15 Nisan'da başlayacak olan PMLP Bahar Sezonu 24 Nisan'a kadar devam edecek. Final aşaması ise 29 Nisan - 1 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. Daha profesyonel ve rekabetçi bir lig yapısına bürünen PMPL 2022 Bahar Sezonu'nda başarılı olan takımlar PMPL Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak.
2,2 MİLYON TL'LİK ÖDÜL HAVUZU
Takım oyunu, rekabetin ön planda olduğu ve tüm karşılaşmaların canlı yayınlandığı PMPL Bahar Sezonu'nun toplam ödül havuzu 2,2 milyon TL(150 bin dolar) olacak. Ayrıca pozitif rekabetin desteklenmesi için Süper Haftasonu'nda her takım galibiyet başına 1.000 dolar ödül kazanacak.
Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, "Birbirinden heyecanlı maçlara tanıklık ettiğimiz geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl da en iyi PUBG Mobile espor takımları PMPL Bahar Sezonu'nda toplam 150 bin dolar ile Türkiye'nin en büyük ödül havuzu için kıyasıya mücadele edecekler. Canlı yayınlanan tüm karşılaşmalarda bol aksiyonlu bir rekabete tanıklık ediyoruz. Bahar Sezonu maçlarının ardından devam eden süreçle birlikte PUBG MOBILE espor arenası her zaman olduğu gibi çok daha büyük bir rekabete dönüşecek" değerlendirmesinde bulundu.
2022 PMPL TÜRKİYE BAHAR SEZONU TAKIMLARI:
- Fenerbahçe Espor
- Beşiktaş Esports
- Dark Passage
- Deep Esports
- fastPay Wildcats
- Fire Flux Esports
- Futbolist
- Galatasaray Espor
- GameBedel Esports
- Getso Esports
- GoodGuys
- Kafalar Esports
- Kaos Next Rüya
- Papara SuperMassive Blaze
- Regnum Carya Esports
- S2G Esports
- Surreal Esports
- Şahangiller Esports
- Team Demiral Esports
- Zero Zone
2022'de çıkmasını en çok beklediğiniz #oyun hangisi?— GameGar (@gamegarcom) March 22, 2022
Beşiktaş'ın teknik direktörü sizce kim olmalı? #Beşiktaş | #SüperLig— Haberler (@Haberler) March 22, 2022