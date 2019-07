Game of Thrones'un Yeni Mobil Oyunu İçin Ön Kayıtlar Başladı

George R R Martin'in Buz ve Ateşin Şarkısı serisinden uyarlanan HBO yapımı Game of Thrones, büyük bir marka haline geldi. Yakın zamanda televizyondaki yolculuğu (şimdilik) sona eren serinin yeni bir mobil oyunu çıkacak.

Android ve iOS telefonlardan oynanabilecek olan Game of Thrones: Beyond The Wall adlı oyun, popüler diziden birkaç asır öncesinde geçecek. Hikaye, Lord Commander Brynden Rivers yani Bloodraven veya Üç Gözlü Kuzgun olarak bilinen kişinin Duvar'ın arkasını keşfettikten sonra kaybolduğu noktada başlayacak.

Beyond The Wall, görünüşe göre bir 'tur bazlı strateji' oyunu olacak. Sevdiğimiz karakterleri bir araya getirecek, savaş taktikleri yapacak ve savaşları kazanmaya çalışacağız. İkonik karakterlerin her biri kendi özel yeteneklerine sahip olacak Bu sayede savaşların seyrini değiştirmeye çalışacağız. Oyunda ilerledikçe Known World'ün dört bir yanından karakterler toplayacak ve ekibimizi genişleteceğiz. Oyun ücretsiz olacak, oyun içi satın almaları destekleyecek.

Oyuna şu anda kendi resmi internet sitesinden, Google Play'den ve App Store'dan önkayıt yaptırılabiliyor. Önkayıt yaptıranlara oyun içinde çeşitli hediyeler verilecek. Aşağıdaki videoda oyunun oynanışını görebilirsiniz.