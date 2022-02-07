Game Changers EMEA: Series I Şampiyonu G2 Gozen!

Fracture Breeze

Namağlup Şampiyon!

Icebox haritasına savunma tarafında başlayan G2 Gozen ekibi, ilk yarıyı baskın oyunuyla 8-4 önde kapattı. İkinci yarıda savunmaya geçen GUILD X ise oyunun seyrini tamamen kendi yönüne çevirdi. 8-1'lik serinin sonunda durumu 12-9'a getiren GUILD X haritayı kapatmayı başaramadı ve haritanın normal süresi 12-12 beraberlikle bitti. Üçüncü uzatmaların sonunda 16-14'lük skorla kazanan taraf G2 Gozen oldu.

Split haritasında ise ilk haritadaki çekişmeden ve rekabetten tamamen uzak bir karşılaşma izledik. Baştan sona kadar baskın bir performans sergileyen GUILD X, 13-4 galip gelerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün Jett performansı ise dikkat çekti.

İlk iki haritadaki başarılı oyununu Ascent haritasına taşıyamayan GUILD X, G2 Gozen karşısında yeterli performansı sergileyemeyince 13-7 mağlup oldu. G2 Gozen seride 2-1 öne geçti.

Ascent haritasında arkasına aldığı rüzgarla baskın oyununa devam eden G2 Gozen, GUILD X'i rakibinin seçtiği haritada 13-4 gibi ezici bir skorla mağlup ederek seriyi sonlandırdı.

İstatistikler

G2 Gozen