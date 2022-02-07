Game Changers EMEA: Series I Şampiyonu G2 Gozen!
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Finali 3-1 kazanan G2 Gozen, hiç yenilmeden Game Changers EMEA şampiyon oldu!
Game Changers EMEA: Series I, bugün oynanan Büyük Final maçı ile son buldu. Üst Grup Finali'nin ardından ikinci kez karşı karşıya gelen G2 Gozen ve GUILD X, bu kez şampiyonluk için kozlarını paylaştı. 2021 sezonunda son Game Changers turnvuasının şampiyonu olan G2 Gozen, GUILD X'i finalde 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzandı.
Harita Seçim ve Yasaklamaları
Seçimler
Icebox Split Ascent Bind Haven KARAR Yasaklamalar Fracture Breeze Namağlup Şampiyon! Icebox haritasına savunma tarafında başlayan G2 Gozen ekibi, ilk yarıyı baskın oyunuyla 8-4 önde kapattı. İkinci yarıda savunmaya geçen GUILD X ise oyunun seyrini tamamen kendi yönüne çevirdi. 8-1'lik serinin sonunda durumu 12-9'a getiren GUILD X haritayı kapatmayı başaramadı ve haritanın normal süresi 12-12 beraberlikle bitti. Üçüncü uzatmaların sonunda 16-14'lük skorla kazanan taraf G2 Gozen oldu. Split haritasında ise ilk haritadaki çekişmeden ve rekabetten tamamen uzak bir karşılaşma izledik. Baştan sona kadar baskın bir performans sergileyen GUILD X, 13-4 galip gelerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün Jett performansı ise dikkat çekti. İlk iki haritadaki başarılı oyununu Ascent haritasına taşıyamayan GUILD X, G2 Gozen karşısında yeterli performansı sergileyemeyince 13-7 mağlup oldu. G2 Gozen seride 2-1 öne geçti. Ascent haritasında arkasına aldığı rüzgarla baskın oyununa devam eden G2 Gozen, GUILD X'i rakibinin seçtiği haritada 13-4 gibi ezici bir skorla mağlup ederek seriyi sonlandırdı. İstatistikler G2 Gozen mimi juliano zAAz Petra Glance GUILD X Smurfette roxi cinnamon victoria Kim 257 ortalama çatışma skoru ve 87/54/13'lük KDA skoru ile serinin en değerli oyuncusu Michaela "mimi" Lintrup Game Changers EMEA: Series I Sonuçları G2 Gozen GUILD X TENSTAR Nova noOrg Oxxgen Esports UNtapped Rix.GG Lightning Papara SuperMassive Blaze
1. Harita 2. Harita 3. Harita 4. Harita 5. Harita ACS K/ D/ A 257 87/ 54/ 13 242 68/ 64/ 19 202 60/ 57/ 40 176 51/ 59/ 31 165 48/ 58/ 23 ACS K/ D/ A 253 74/ 70/ 8 210 60/ 59/ 19 204 62/ 57/ 31 173 46/ 65/ 26 167 50/ 63/ 42 Sıralama Para Ödülü 10.000 € 7.000 € 4.000 € 3.000 € 5. - 6. 2.000 € 7. - 8. 1.000 €
Şampiyon, Harita, Game, Gamegar,, Haber
Icebox
Split
Ascent
Bind
Haven
KARAR
Yasaklamalar
Fracture
Breeze
Namağlup Şampiyon!
Icebox haritasına savunma tarafında başlayan G2 Gozen ekibi, ilk yarıyı baskın oyunuyla 8-4 önde kapattı. İkinci yarıda savunmaya geçen GUILD X ise oyunun seyrini tamamen kendi yönüne çevirdi. 8-1'lik serinin sonunda durumu 12-9'a getiren GUILD X haritayı kapatmayı başaramadı ve haritanın normal süresi 12-12 beraberlikle bitti. Üçüncü uzatmaların sonunda 16-14'lük skorla kazanan taraf G2 Gozen oldu.
Split haritasında ise ilk haritadaki çekişmeden ve rekabetten tamamen uzak bir karşılaşma izledik. Baştan sona kadar baskın bir performans sergileyen GUILD X, 13-4 galip gelerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün Jett performansı ise dikkat çekti.
İlk iki haritadaki başarılı oyununu Ascent haritasına taşıyamayan GUILD X, G2 Gozen karşısında yeterli performansı sergileyemeyince 13-7 mağlup oldu. G2 Gozen seride 2-1 öne geçti.
Ascent haritasında arkasına aldığı rüzgarla baskın oyununa devam eden G2 Gozen, GUILD X'i rakibinin seçtiği haritada 13-4 gibi ezici bir skorla mağlup ederek seriyi sonlandırdı.
İstatistikler
G2 Gozen
mimi
juliano
zAAz
Petra
Glance
GUILD X
Smurfette
roxi
cinnamon
victoria
Kim
257 ortalama çatışma skoru ve 87/54/13'lük KDA skoru ile serinin en değerli oyuncusu Michaela "mimi" Lintrup
Game Changers EMEA: Series I Sonuçları
G2 Gozen
GUILD X
TENSTAR Nova
noOrg
Oxxgen Esports
UNtapped
Rix.GG Lightning
Papara SuperMassive Blaze