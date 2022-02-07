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Game Changers EMEA: Series I Şampiyonu G2 Gozen!

EsporGazetesi.com - Gamegar
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Game Changers EMEA: Series I Şampiyonu G2 Gozen!

Finali 3-1 kazanan G2 Gozen, hiç yenilmeden Game Changers EMEA şampiyon oldu!

Game Changers EMEA: Series I, bugün oynanan Büyük Final maçı ile son buldu. Üst Grup Finali'nin ardından ikinci kez karşı karşıya gelen G2 Gozen ve GUILD X, bu kez şampiyonluk için kozlarını paylaştı. 2021 sezonunda son Game Changers turnvuasının şampiyonu olan G2 Gozen, GUILD X'i finalde 3-1 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğa uzandı.

Harita Seçim ve Yasaklamaları

Seçimler

1. Harita2. Harita3. Harita4. Harita5. Harita

Icebox

Split

Ascent

Bind

Haven

KARAR

Yasaklamalar

Fracture

Breeze

Namağlup Şampiyon!

Icebox haritasına savunma tarafında başlayan G2 Gozen ekibi, ilk yarıyı baskın oyunuyla 8-4 önde kapattı. İkinci yarıda savunmaya geçen GUILD X ise oyunun seyrini tamamen kendi yönüne çevirdi. 8-1'lik serinin sonunda durumu 12-9'a getiren GUILD X haritayı kapatmayı başaramadı ve haritanın normal süresi 12-12 beraberlikle bitti. Üçüncü uzatmaların sonunda 16-14'lük skorla kazanan taraf G2 Gozen oldu.

Split haritasında ise ilk haritadaki çekişmeden ve rekabetten tamamen uzak bir karşılaşma izledik. Baştan sona kadar baskın bir performans sergileyen GUILD X, 13-4 galip gelerek seride durumu 1-1'e getirdi. Yağmur "Smurfette" Gündüz'ün Jett performansı ise dikkat çekti.

İlk iki haritadaki başarılı oyununu Ascent haritasına taşıyamayan GUILD X, G2 Gozen karşısında yeterli performansı sergileyemeyince 13-7 mağlup oldu. G2 Gozen seride 2-1 öne geçti.

Ascent haritasında arkasına aldığı rüzgarla baskın oyununa devam eden G2 Gozen, GUILD X'i rakibinin seçtiği haritada 13-4 gibi ezici bir skorla mağlup ederek seriyi sonlandırdı.

İstatistikler

G2 Gozen

ACSK/ D/ A

mimi

25787/ 54/ 13

juliano

24268/ 64/ 19

zAAz

20260/ 57/ 40

Petra

17651/ 59/ 31

Glance

16548/ 58/ 23

GUILD X

ACSK/ D/ A

Smurfette

25374/ 70/ 8

roxi

21060/ 59/ 19

cinnamon

20462/ 57/ 31

victoria

17346/ 65/ 26

Kim

16750/ 63/ 42

257 ortalama çatışma skoru ve 87/54/13'lük KDA skoru ile serinin en değerli oyuncusu Michaela "mimi" Lintrup

mimi

Game Changers EMEA: Series I Sonuçları

SıralamaPara Ödülü

10.000 €

G2 Gozen

7.000 €

GUILD X

4.000 €

TENSTAR Nova

3.000 €

noOrg		5. - 6.2.000 €

Oxxgen Esports

UNtapped		7. - 8.1.000 €

Rix.GG Lightning

Papara SuperMassive Blaze

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