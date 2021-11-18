Galler Prensi Charles ve eşi Camilla, El-Ezher Camii'ni ziyaret etti
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Galler Prensi Charles ve eşi Camilla'nın El-Ezher Camii'ni ziyaret etmesi KAHİRE - Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camii'ni ziyaret etti.
Galler Prensi Charles ve eşi Camilla'nın El-Ezher Camii'ni ziyaret etmesi
KAHİRE - Galler Prensi Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla, Mısır'ın başkenti Kahire'deki El-Ezher Camii'ni ziyaret etti.