Galler'de 4 yaşındaki çocuk plajda 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı
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Galler'de 4 yaşındaki çocuk plajda 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı

30.01.2021 12:19 | Son Güncelleme: 30.01.2021 12:32
Galler'de 4 yaşındaki çocuk plajda 220 milyon yıllık dinozor ayak izini ortaya çıkarttı

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesinde ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki küçük çocuk 220 milyon yıllık dinazor ayakizini ortaya çıkarttı.

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesinde ailesiyle plajda gezen 4 yaşındaki küçük çocuk 220 milyon yıllık dinazor ayakizini ortaya çıkarttı.

Birleşik Krallık'taki Galler bölgesindeki Vale of Glamorgan'da Bendricks Bay sahilinde ailesiyle birlikte yürüyüşe çıkan 4 yaşındaki Lily Wilder arkelogları heyecanlandıran bir keşfi ortaya çıkarttı. Wilder'ın sahilde yürüdüğü sırada dinazor ayakizi gözüne çarptı. Wilder'ın ailesi dinazor ayakizini arkeologlara haber verdi. Bölgeye keşfe gelen arkeologlar, yaptıkları inceleme sonucunda ayakizinin 220 yıllık ve 75 cm uzunluğunda bir dinozora ait olduğunu açıkladı.

"BULUNAN EN İYİ ÖRNEK"

Galler Ulusal Müzesi paleontoloji küratörü Cindy Howells de ayak izini "Bu sahilde bulunan en iyi örnek" olarak nitelendirdi. Küçük Lily'nin annesi Sally Wilder de  "Ayak izini keşfedenler Lily ve Richard'dı (babası). Lily onu yürürken gördü ve 'baba bak' dedi. Richard eve gelip bana fotoğrafı gösterdiğinde harika göründüğünü düşündüm. Richard bunun gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşündü. Arkeloglara haber verdik. Eşsiz keşif ortaya çıktı" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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