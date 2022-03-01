Galerici cinayeti sanığı: Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da kiraladıkları araç bozulunca kendilerine yeni araç verilmediğini iddia edip galerici Mesut Bağdınlı'yı (49) tabancayla vurarak öldürdükleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 3 sanıktan Baran Araç, ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendiğini öne sürerek, "Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim" dedi.

Olay, 9 Haziran günü Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Mesut Bağdınlı'nın galerisine giden Umut Denizhan, kiraladığı aracın arızalandığını belirterek yenisini talep etti. Galeride çalışan Deniz S., bir süre önce de aynı taleple gelip aracı değiştiren Denizhan'a bu kez olumsuz yanıt verdi. Deniz S. en son bozulan araçta 4 bin 800 lira masraf olduğunu belirterek bu parayı da istedi. Ancak Umut Denizhan, parayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Galeridekiler araya girerek tarafları ayırdı.

Sanık Baran Araç, ailesine bakılması vaadiyle suçu üstlendiğini belirterek, "Salaklık ettim, arkadaşımın suçunu üstlendim" dedi. Baran Araç'ın sözleri üzerine Umut Denizhan, olay anında aracın ön sağ koltuğunda oturduğunu kabul ederek, Baran Araç'ın suçlamalarını reddedip, suçun kendisine atıldığını ileri sürdü. Bağdanlı ailesinin avukatı Burak Erdem, Baran Araç'ın HTS kayıtlarının alınmasını talep etti. Sanıkların avukatları ise müvekkillerinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tanık ifadesinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı 31 Mart'a erteledi.