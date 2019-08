Galaxy Tab S6, Samsung'un Tablet Savaşlarından Vazgeçmediğinin Kanıtı

Samsung Galaxy Tab S6, Android'in tek Ciddi iPad Rakibi



Samsung Galaxy Tab S6 Özellikleri ve Fiyatı Nedir?

Android Tabletlerin aslında garip bir durumda olduğu sır değil. Apple tableti iPad, şirketin ürün gamında hala önemli bir yer tutuyor. Google bile bu kulvarda Apple ile yarışmaktan vazgeçti. Ancak Samsung'un bu rekabetten vazgeçmedi.

Samsung yeni Galaxy Tab S6 modelini duyurdu. Tabletin doğal olarak yeni iPad Pro'dan ilham aldığı açık ve net ancak kendisine özgü bir kaç özelliği de yok değil.

İlk olarak Samsung Galaxy Tab S6 Teknik Özelliklerine bir bakalım;

10.5¨ Super AMOLED Display

6GB + 128 GB or 8GB + 128GB RAM and storage configurations

Snapdragon 855 or Exynos 9610

7,040 mAh battery (15 hours battery life claimed)

8MP front camera

13MP + 5MP rear cameras

Optical fingerprint sensor

New Bluetooth S-Pen

Yukarıda gördüğünüz alışılmış akıllı telefon özelliklerinin bir çoğu sanki daha büyük bir çerçeveye doldurulmuş hissi veriyor. Apple kullanıcılarının sahip olduğu iPad'lerin en önemli artısı; tabletleri akıllı telefonlarına göre daha güçlü ve daha büyük iş yüklerini yapabilmenizi sağlamasıydı.

Galaxy Tab S6 için aslında bunu tam olarak söylemek doğru olmaz, yukarıda dediğim gibi sadece bilindik son amiral gemisi akıllı telefon özelliklerinin daha büyük ekranda sunulması gibi bir durum söz konusu. Yine de kötü diyemeyiz.

Samsung yinede cihazlarını çeşitli özelliklerle doldurmasıyla biliniyor ve Tab S6'da bundan farklı değil.

Anahtar yeniliklerden birisi S-Pen tarafında, ilk olarak Galaxy Note 9 ile gördüğümüz uzaktan kontrol özelliği bulunan kalem bu modelde kullanılmış. 10 dakikalık bir şarj ile günlük kullanımda vücudunuzun manyetik enerjisi ile tam kullanmanız sağlanıyor.

Görüntüsüne baktığımızda ise daha keskin hatlara sahip olduğunu söyleyebiliriz. Daha anlamlı bir gleişme ise gasp-touchpad'e sahip olan bir klavye kapağında…

Tab S6'yı DeX modunda kullandığınızda – temelde Android için masaüstü UI'si – kesinlikle uygun bir fareye sahip olmanın faydalarını göreceksiniz.

Daha şaşırtıcı, yeni S-Pen yerleşimidir. Tabletin arkasına manyetik olarak tutturulmuş. Bu nedenle kalemi kaybetmek oldukça kolay olabilir. Burada mıknatısları güçlü olmasını ummaktan başka çare yok.

Galaxy Tab S6 için harcayacağınız paraya değip değmeyeceğini şimdi söylemek zor. Ancak Samsung'un Android Tableti canlı tutmak için gösterdiği çaba takdir edilmesi gerekiyor.

Galaxy Tab S6 Çıkış Tarihi ve Fiyatı?

Samsung Galaxy Tab S6 23 Ağustos'ta ön siparişe çıkacak ve 6 Eylül'de piyasada olacak.

Tab S6 6GB/128GB sürümü 650 dolar.

Tab S6 8GB/256GB sürümü 730 dolar.

S-Pen bu fiyatlara dahil ancak klavye kapağı için 180 dolar ödemek gerekecek.

Kaynak: Teknotalk.com