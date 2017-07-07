Galatasaraylı Sneijder Resti Çekti: Burada Mutluyum, Kalmak İstiyorum

Galatasaray'da Wesley Sneijder krizi derinleşiyor. İş karşılıklı reste dönüştü artık. Önceki günkü zirveden anlaşma yerine restleşme çıkınca dün taraflar bir araya gelmedi.

Başkan Dursun Özbek Slovakya'nın yolunu tutarken, bu konu başta olmak üzere Igor Tudor ile transfer ve kamp çalışmaları hakkında bilgi alış verişinde bulundu.

"BURADA MUTLUYUM, KAMPA KATILMAK İSTİYORUM"

Sneijder cephesinden ise kafa karıştıran bir hamle geldi. Menajeri Guido Albers'i ülkesine gönderen Sneijder sarı-kırmızılılara ise "Galatasaray'da mutluyum. Kampa katılmak istiyorum" mesajını yolladı.

Galatasaray'dan oynamadan sözleşmesinin feshi karşılığında gelecek sezonki garanti parası olan 4.5 milyon Euro'yu isteyen ancak karşısına 3.2 milyon Euro'luk disiplin cezası çıkarılan Sneijder'in kamp blöfüne yeni bir strateji geliştirildi.

"SNEİJDER'E TAVİZ VERİLMEYECEK"

Sarı-kırmızılılar Sneijder için gelecek sezonki Dünya Kupası'nın öneminin farkında. Buna göre "Sneijder oynamadan bu parayı istiyor. O zaman gelir kulübede veya tribünde oturur, parasını alır. Ancak bu şekilde Dünya Kupası kadrosuna nasıl girecek?" tezinden hareket ediliyor.

Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek ve yönetim Sneijder'in iyi niyetli hareket etmediğini düşünüyor. Medya ve taraftar baskısıyla masada oturduğunu düşündükleri Sneijder'e bu kez taviz verilmeyeceği söyleniyor. Sonuçta iki tarafın da kendine göre bir çok kozu var.

TUDOR İSTEMİYOR

Teknik direktör Igor Tudor ise kesinlikle Sneijder'in aralarına katılmasını istemiyor. Hırvat teknik adam yıldız futbolcunun Bratislava kampına dahil olması durumunda şu anki pozitif ortamı bozacağından korkuyor.

Tudor'un "Sneijder gelirse sorunları takımın önüne geçer. Bu da bize büyük bir zarar verir" dediği belirtildi.

(Skorer)