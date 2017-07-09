Galatasaraylı Semih Kaya, Sparta Prag'la Anlaştı

Galatasaray'da yaprak dökümü devam ediyor... Bruma, Podolski, Salih Dursun, Chedjou ve Sabri Sarıoğlu ile yollarını ayıran; Sneijder'le vedaya hazırlanan, Cenk Gönen için de Malaga ile anlaşan sarı kırmızılı takım da bir yolcu daha var...

A Spor'un haberine göre; Galatasaray altyapısından yetişen Semih Kaya, 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Çek ekibi Sparta Prag'la anlaştı.

STRAMACCIONI ÇOK İSTİYORDU

S.Prag'da Teknik Direktör Andrea Stramaccioni'nin Inter'i çalıştırdığı dönemde de istediği Semih'in önümüzdeki günlerde yeni takımına katılması bekleniyor. Semih, Prag'da eski Fenerbahçeli Kadlec, Kasımpaşalı Herolind Shala, Trabzonsporlu Janko ve efsane Tomas Rosicky ile takım arkadaşı olacak.

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda 20 lig, 7 de kupa maçında oynayan Semih Kaya 2 gol atıp 2 sarı kart gördü.