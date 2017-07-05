Galatasaraylı Futbolcu Süper Lig Takımına Gidiyor

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Radyospor'da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Salim Manav'a konuştu.



Transfer gündemine dair özel açıklamalarda bulunan Başkan Çavuşoğlu, Galatasaraylı Emrah Başsan iddialarına ise açıklık getirdi:



Fernandes için görüşmeler devam ediyor!



İç ve dış transfer çalışmaları hakkında bilgiler veren Hasan Çavuşoğlu, Fernandes ile görüşmelerinin devam ettiğini ifade ederken, "Geçtiğimiz sezonu 40 puanla hedeflediğimiz yerde bitirdik ve ligde kaldık. Daha yukarılarda olabilirdik ancak şanssız maçlar oynadık. Yine de küme düşmeden belli bir istikrar tutturduk. Geçen sezon için amacımız ilk sezonda ligde kalmak ve kalıcı olmaktı. Her şeyden öte kazasız belasız bir lig geçirdik. Önümüzdeki sezona bakacağız. N'Skala geçen sezon kiralık futbolcumuzdu. Diğer oyuncularımız gibi bizim için çok önemli bir oyuncu. Bonservisini aldık ve 3 yıllık sözleşme imzaladık. Bir başka kiralık oyuncumuz Fernandes var. Onla ilgili görüşmelerimiz sürüyor. Kaleci, stoper ve kanat oyuncusuna ihtiyacımız var" dedi.



'Emrah Başsan'la ilgileniyoruz'



İsmi son günlerde Alanyaspor ile anılan Emrah Başsan ile ilgili ise Başkan Çavuşoğlu, "Galatasaraylı oyuncu Emrah Başsan ile ilgilendiğimiz doğrudur ancak netleşmiş bir şey henüz yok. Kaleci transferi konusunda ise; Melih Ağa ve herhangi bir kaleciyle anlaşmadık, görüşmedik" diye konuştu.



'Deniz Vural...'



Önceki gün Aytemiz Alanyaspor'dan Giresunspor'a transfer olan Deniz Vural hakkında açıklamalarda bulunan Hasan Çavuşoğlu, "Deniz Vural Alanyaspor'a çok fayda sağlamış iyi bir kardeşimiz. Sezon başında şanssız bir sakatlık yaşadı ve geçtiğimiz sezon forma giyemedi. Sözleşmesi de bitince önümüzdeki sezon TFF 1.Lig'de oynamasının iyi olacağını düşündük" ifadelerini kullandı.



Trabzonspor'a transfer olacağı konuşulan takımın iki yıldız ismi Vagner Love ve Emre Akbaba hakkında ise Çavuşoğlu, "Hem Vagner Love, hem Emre Akbaba takımda kalacak" açıklamasında bulundu.