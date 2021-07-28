Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır? (GS) Galatasaray Üni bölümleri puanları!
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Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır? (GS) Galatasaray Üni bölümleri puanları!

Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır? (GS) Galatasaray Üni bölümleri puanları!
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YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Galatasaray Üniversitesi oldu. Peki, Galatasaray Üniversitesi taban puanları kaçtır? Galatasaray Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Galatasaray puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Galatasaray Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Galatasaray Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Galatasaray Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (Fransızca)EA3030422,00980502,89103
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca)DİL3030474,47637505,06001
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (Fransızca)SAY3030468,86276498,88855
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Fransızca)EA3030442,23664468,72370
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Fransızca)EA2525530,91347555,37764
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Fransızca)EA3030484,81930500,34368
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Fransızca)EA3030489,26964502,31764
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi (Fransızca)EA3030470,26551481,36826
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Fransızca)EA3030481,45021506,72410
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca)SÖZ3030460,83237520,34661
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca)SAY3030520,34824530,88203
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Fransızca)SAY3030509,81191519,61611


GALATASARAY ÜNİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

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Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır? (GS) Galatasaray Üni bölümleri puanları! - Haberler
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