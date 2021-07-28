Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır? (GS) Galatasaray Üni bölümleri puanları!

YKS 2021 sınavlarının açıklanmasının ardından bazı üniversitelerin taban puanları ve tavan puanları kaçtır merak edildi. Bu üniversitelerden birisi Galatasaray Üniversitesi oldu. Peki, Galatasaray Üniversitesi taban puanları kaçtır? Galatasaray Üniversitesi tavan puanları kaçtır? 2021 Galatasaray puanları sizlerle...

Geçen seneye göre Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaçtır araştırılıyor. Adaylar Galatasaray Üniversitesi bölümlerinin taban puanları kaçtır? Galatasaray Üniversitesi bölümlerinin tavan puanları kaçtır araştırıyor. Peki, Galatasaray Üniversitesi taban ve tavan puanları kaç? 2021 Galatasaray taban puanları kaçtır?

2021 YKS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarını "sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden açıkladı.

ÖSYM tarafından yapılan duyuru şöyle:

"26 - 27 Haziran 2021 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 28 Temmuz 2021 tarihinde saat 07.00'den itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI/ TAVAN PUANLARI

Galatasaray Üniversitesi güncel taban ve tavan puanları şu şekilde:

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe (Fransızca) EA 30 30 422,00980 502,89103 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Fransız Dili ve Edebiyatı (Fransızca) DİL 30 30 474,47637 505,06001 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Matematik (Fransızca) SAY 30 30 468,86276 498,88855 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sosyoloji (Fransızca) EA 30 30 442,23664 468,72370 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Hukuk Fakültesi/Hukuk Fakültesi (Fransızca) EA 25 25 530,91347 555,37764 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İktisat (Fransızca) EA 30 30 484,81930 500,34368 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/İşletme (Fransızca) EA 30 30 489,26964 502,31764 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Siyaset Bilimi (Fransızca) EA 30 30 470,26551 481,36826 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi/Uluslararası İlişkiler (Fransızca) EA 30 30 481,45021 506,72410 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/İletişim Fakültesi/İletişim Fakültesi (Fransızca) SÖZ 30 30 460,83237 520,34661 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Bilgisayar Mühendisliği (Fransızca) SAY 30 30 520,34824 530,88203 GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) (Devlet Üniversitesi)/Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi/Endüstri Mühendisliği (Fransızca) SAY 30 30 509,81191 519,61611





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