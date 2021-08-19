Galatasaray Randers muhtemel 11'ler! Randers Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Galatasaray Randers muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Randers Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Galatasaray Randers muhtemel 11'ler!
Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray deplasmanda Randers ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. İşte, Galatasaray Randers muhtemel 11'ler! Randers Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu?
GALATASARAY MUHTEMEL 11'İ
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RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Randers Galatasaray ilk maçı 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak ve maç Spor Smart ekranlarında yayınlanacak. Rövanş mücadelesi ise 26 Ağustos'ta oynanacak.
RANDERS - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
Randers-Galatasaray Maçı, saat 20:00 başlayacak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.
RANDERS - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Randers ve Galatasaray, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme maçı, Randers'da, Cepheus Park Stadyumu'nda oynanacak.
RANDERS GALATASARAY RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Randers Galatasaray rövanş maçı 26 Ağustos'ta oynanacak.