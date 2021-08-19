Galatasaray Randers muhtemel 11'ler! Randers Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu?

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Galatasaray Randers muhtemel 11'lerini merak etti. Peki, Randers Galatasaray maçı ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Galatasaray Randers muhtemel 11'ler!