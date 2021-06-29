Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda?

PSV ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi Ön Eleme 2. Maçına hazır çıkmak isteyen Aslan, Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos ile yapacağı hazırlık maçı yapacak. Daha önce Romanya ekibi Dinamo Bükreş ile maç yapan Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Peki, Galatasaray-Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda?

Hazırlık maçında, Dinamo Bükreş takımını yenen Aslan, 5 Temmuz'da Rusya'nın güçlü ekibi Lokomotiv Moskova'nın ardından 4. Hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Sezonu erken açan Galatasaray Başkan seçimini Burak Elmas'ın kazanmasının ardından Fatih Terim ile çalışmaya devam edeceklerini açıklamış ve transfere hız vermişti. Daha Önce anlaşılan isimler Aytaç Kara ve Alparslan Öztürk ile güçlenen Aslan'da, Mustafa Muhammed'in yakın zaman içerisinde takıma katılmasını bekleniyor. Transferlerin yanı sıra hazırlık maçlarıyla birlikte Şampiyonlar Ligi şansını sonuna kadar zorlamak isteyen Sarı-Kırmızılı ekipyaptığı hazırlık maçlarıyla PSV maçına hazır bir şekilde çıkmak istiyor. Yapacağı 4. Hazırlık maçında Yunanistan'ın Olympiakos ekibiyle karşılaşacak. Galatasaray-Olympiakos maçı ile ilgili detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

GALATASARAY-OLYMPİAKOS MAÇI NE ZAMAN?

14 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Galatasaray - Olympiakos maçınınkesin saati ve yayıncısı henüz belli değil. Karşılaşmanın D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan yayınlanması bekleniyor.