Galatasaray maç sonucu, Galatasaray maç skoru | Galatasaray Malatyaspor maçı kaç kaç? Süper Lig 42. hafta şampiyonluk için düğümü çözecek. Galatasaray Malatyaspor maçı kaç kaç, Galatasaray maçı kaç kaç bitti, Galatasaray Malatyaspor maç sonucu ne oldu, Galatasaray maçı kaç kaç bitti, Galatasaray maçı sonucu-Galatasaray Malatyaspor maçı özeti ve golleri daha şimdiden milyonlarca Galatasaray taraftarı tarafından merak ediliyor. İşte Galatasaray - Yeni Malat

Galatasaray-Malatyaspor maç sonucu. Süper Lig 42. hafta maçları şampiyonluk kupasının yeni sahibine savuşması için oldukça önemli. Süper Lig 42. hafta puan durumuna bakıldığında Beşiktaş ve Galatasaray'ın 81 puanı var. Fenerbahçe'nin puanı ise 79. Galatasaray şampiyonluğuna ne kadar yakın? İlk ihtimal Beşiktaş'ın puan kaybetmesi durumunda Galatasaray şampiyona olacak. Diğer bir ihtimal de Beşiktaş'ın kazanması durumunda Galatasaray da maçı kazanır ve Beşiktaş'tan daha fazla gol atması gerekecektir. Yani Galatasaray, Beşiktaş'tan 3 gol daha fazla atması gerekecek.

Galatasaray 2-1 Yeni Malatya (Maç devam ediyor.)

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç saat kaçta?



Türk Telekom Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başladı. Galatasaray-Malatyaspor maçını Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak. Ligde oynadığı 39 maçta 45 puan toplan sarı-siyahlılar, son haftaya 14. sırada girdi.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı VAR hakemi kim?

Galatasaray-Yeni Malatyaspor maçının VAR hakemi Mete Kalkavan oldu. Galatasaray - Yeni Malatyaspor maç sonucu karşılaşmanın başlamasıyla birlikte buradan an be an takip edebilirsiniz.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı muhtemel 11'ler

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Gedson, Babel, Emre Akbaba, Kerem, Mohamed

Yeni Malatyaspor: Ertaç, Chebake, Hadebe, Wallace, Hafez, Mustafa, Mallan, Zeki, Fofana, Adem, Tetteh