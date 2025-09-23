Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? GS Liverpool bilet fiyatları belli oldu mu?

Galatasaray Liverpool maç bileti ne zaman satışa çıkacak? Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu grup aşamasında Liverpool ile karşılaşacak. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşma için geri sayım sürerken, biletlerin satış tarihi ve fiyatları gündeme geldi.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelecek. İstanbul'daki RAMS Park'ta oynanacak olan mücadele, 30 Eylül 2025 Salı günü saat 22.00'de başlayacak. Kritik maç, sarı-kırmızılı taraftarlar için büyük önem taşırken, Avrupa arenasında iki güçlü ekibin buluşması yoğun ilgiyle bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi takvimi doğrultusunda belirlenen karşılaşma, futbolseverlerin yoğun ilgi göstereceği maçlar arasında yer alıyor. Galatasaray taraftarı, hem takımına destek vermek hem de Liverpool gibi güçlü bir rakibe karşı oynanacak mücadeleyi tribünden izlemek için gün sayıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının biletlerinin satış tarihi henüz açıklanmadı. Sarı-kırmızılı kulüp, genel uygulamasında biletleri maçtan 2-3 önce satışa sunuyor. Bu doğrultuda Liverpool karşılaşması için biletlerin bu hafta Cuma günü ya da hafta sonu satışa çıkması bekleniyor.

Bilet fiyatları ise henüz duyurulmuş değil. Kulübün resmi bilet satış duyurusunun yapılmasının ardından hem satış tarihi hem de fiyatlara ilişkin detaylar netlik kazanacak. Taraftarlar, resmi açıklamaları yakından takip ediyor.