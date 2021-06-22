Galatasaray Kulübünde mazbata töreni yapıldı
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Galatasaray Kulübünde mazbata töreni yapıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu, mazbatalarını aldı.

Galatasaray Kulübünün olağan genel kurulunda başkanlığa seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu, mazbatalarını aldı.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı Basın Toplantı Odası'nda düzenlenen törende, sarı-kırmızılı kulübün 38. başkanı seçilen Burak Elmas ile yönetim kurulu üyelerine mazbataları takdim edildi.

Genel kurul divan başkanı İrfan Aktar, törende ilk olarak Başkan Elmas'a mazbatasını verdi. Daha sonra yönetim kurulunun yanı sıra denetim, sicil ve disiplin kurulu üyeleri mazbatalarını aldı.

Mazbata töreninin ardından GS TV'ye açıklamalarda bulunan Burak Elmas, "Çok tebrik mesajı aldık. Bizi tebrik eden Galatasaraylılara ve devlet büyüklerine teşekkür ederiz. Çok uzun ve zorlu bir süreç başlıyor. Pazar günü bu süreci başarılı bir şekilde nasıl yürüteceğimize dair planları yapmaya başladık. Şimdi resmen göreve başlayacağız. Camiamıza hayırlı olsun. Bu arada bu seçimde bizlerle yarışan Metin Öztürk, İbrahim Özdemir, Yiğit Şardan ve Eşref Hamamcıoğlu ile ekiplerine tek tek teşekkür ediyorum. Galatasaray'a yakışan çok güzel bir yarış oldu. Seçim bitti, artık kimse rakip değil. Kimse kaybetmedi. Hep birlikte Galatasaray'ı aydınlık bir geleceğe taşımak için mücadele edeceğiz. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

İrfan Aktar ise törende yaptığı konuşmada, "Galatasaray Kulübü ve Türk sporu için hayırlı çalışmalar diliyorum. En iyi hizmeti vereceğinizden eminiz. Genç bir başkanımız var. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun." diye konuştu.

Mazbata töreni, fotoğraf çekimiyle son buldu.

Galatasaray Kulübünde mazbata töreni yapıldı
Galatasaray Kulübünde mazbata töreni yapıldı
Galatasaray Kulübünde mazbata töreni yapıldı
Galatasaray Kulübünde mazbata töreni yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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