Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?
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Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

26.01.2021 12:32 | Son Güncelleme: 26.01.2021 12:35
Galatasaray'ın hedefindeki DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu sezonu kapatmıştı. Son olarak gündeme gelen isimlerden biri olan DeAndre Yedlin, futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Omar Elabdellaoui, yılbaşı gecesi geçirdiği kaza sonucu sezonu kapatmıştı. Son olarak gündeme gelen isimlerden biri olan DeAndre Yedlin, futbolseverler tarafından arama motorlarında araştırılıyor. Peki, DeAndre Yedlin kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? İşte detaylar haberimizde...

DEANDRE YEDLIN KİMDİR?

ABD'de Seattle Sounders altyapısından yetişen 27 yaşındaki sağ bek, İngiltere'de ise Tottenham, Sunderland ve Newcastle formalarını giydi. Yedlin, ABD Milli Takımı ile de 62 maçta görev yaptı.

DeAndre Yedlin (d. 9 Temmuz 1993; Seattle, Washington, ABD), Seattle Sounders FC'da forma giyen millî futbolcudur.

BAŞARILAR

Seattle Sounders FC

Lamar Hunt U.S. Open Cup: 2014

Bireysel

MLS All-Star (2): 2013, 2014

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