Galatasaray Hazırlık Maçında Macar Rakibi Diosgyor'u 2-0 Yendi

Galatasaray, yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Diosgyor'u 2-0 yendi. Sarı Kırmızılılar'a galibiyeti, Belhanda ve Eren Derdiyok'un penaltı golleri getirdi.

SONUCA PENALTI GOLLERİYLE GELİNDİ

Galatasaray yeni sezon öncesi ikinci hazırlık maçında Macaristan Ligi ekiplerinden Diosgyor'la karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar, maça Muslera, Carole, Maicon, Ahmet Çalık, Linnes, Tolga, Ryan Donk, Sinan Gümüş, Belhanda, Rodrigues ve Eren Derdiyok 11'iyle başladı. Maçın genelinde üstün olan Galatasaray, sonuca penaltı golleriyle gitti.

BELHANDA İLK GOLÜYLE TAKIMINI ÖNE GEÇİRDİ

Gollerden biri yeni transfer Belhanda'dan geldi. İlk hazırlık maçını son dakika golüyle kazanan Sarı Kırmızılılar, Dyisgyor karşısında 34. dakikada bir penaltı kazandı. Yeni transfer Belhanda hata yapmadı ve Galatasaray'daki ilk golüyle takımını öne geçirdi. 57. dakikada Galatasaray bir penaltı daha kazandı. Bu kez Eren topun başına geçti ve farkı ikiye farkı ikiye çıkardı. Mücadele de bu skorla sona erdi. Belhanda yerini ilk yarıda Yasin'e bırakırken, Gomis 63. dakikada Eren'in yerine oyuna girdi.