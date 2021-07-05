Galatasaray Espor, VFŞL'nin 4. Haftasında da Zirveyi Bırakmadı
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Galatasaray Espor, VFŞL'nin 4. Haftasında da Zirveyi Bırakmadı

Galatasaray Espor, VFŞL'nin 4. Haftasında da Zirveyi Bırakmadı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Galatasaray Espor, GALAKTICOS, Beşiktaş ve Dark Passage, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi 4. haftayı kayıpsız kapatırken, 1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Papara SuperMassive ve Team Aurora bu hafta galibiyete ulaşamadı.

Galatasaray Espor, GALAKTICOS, Beşiktaş ve Dark Passage, Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2021 Yaz Mevsimi 4. haftayı kayıpsız kapatırken, 1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Papara SuperMassive ve Team Aurora bu hafta galibiyete ulaşamadı.

Geçtiğimiz hafta puan tablosunda zirveyi paylaşan Galatasaray Espor ve Nasr Esports, 4. haftanın ilk gün maçlarını kazanmayı başardı ve galibiyet serilerini sürdürdü.

İki namağlup ekip haftanın ikinci gününde birbirlerine rakip oldu. Zirvenin düğümünü çözen maç, Galatasaray Espor'un galibiyeti ile sonuçlandı. Üst üste sekizinci galibiyetini alarak tek başına zirveye yerleşen sarı kırmızılılar, dördüncü hafta itibariyle tarihinin en iyi lig başlangıcına ve en uzun galibiyet serisine imza atmış oldu.

Haftaya üst koridor değişikliği ile başlayan GALAKTICO, bu hafta Papara SuperMassive ve Team Aurora karşısında aldığı galibiyetlerle toplamda 7 galibiyete ulaştı ve ikinci sırayı Nasr Esports ile paylaştı.

İlk haftalarda istediği sonuçları bir türlü alamayan Beşiktaş, ilk gün mevsim finalleri yarışındaki rakiplerinden 5 Ronin'i ve ikinci günde de 1907 Fenerbahçe Espor'u mağlup ederek 4. haftayı iki galibiyetle tamamladı.

Dark Passage cephesi de haftayı iki galibiyet ile noktalamayı başardı. İlk günde aldıkları 1907 Fenerbahçe Espor galibiyetinin ardından ikinci günde Papara SuperMassive'i de mağlup ederek haftanın en büyük sürprizlerinden birine imza attılar.

Beşiktaş mağlubiyetiyle haftaya kötü başlayan 5 Ronin ise, ikinci günde son şampiyon 'i mağlup etti ve mevsim finalleri yarışında özgüven tazeledi.

1907 Fenerbahçe Espor, fastPay Wildcats, Papara SuperMassive ve Team Aurora haftayı galibiyetsiz kapattı. 1907 Fenerbahçe Espor'un beş, fastPay Wildcats'in üç, Papara SuperMassive'in dört maçtır galibiyeti yakalayamadığı Yaz Mevsimi'nde Team Aurora ise ligin galibiyet ile tanışamayan tek takımı konumunda.

VFŞL'de beşinci hafta karşılaşmaları 10 - 11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi maçlarını canlı olarak , ve üzerinden izleyebilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo

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